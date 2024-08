Edible skincare: prodotti commestibili per la pelle. Cosa sono?

Edible skincare: cosa sono i prodotti commestibili per la pelle? La edible skincare è una routine di cura della pelle del viso che fa uso di prodotti edibili, ovvero commestibili e che, dunque, virtualmente potrebbero essere ingeriti. Essa si divide in due parti: la prima è la routine di bellezza topica. Essa comprende maschere con ingredienti naturali realizzate da brand che garantiscono la "base 100% naturale" dei loro prodotti, ingredienti naturali (da applicare con cura previa indicazione medica). La seconda è la routine di bellezza interna, ovvero l'uso di integratori alimentari che conferiscono quel boost necessario alla bellezza della pelle. Insomma: in entrambi i casi, una cura della pelle che, in un certo senso, "si potrebbe mangiare".

Come si fa la edible skincare? Si applica sul viso o corpo come una normale crema, siero, mist o maschera. La differenza è che se ne mangi un po' per sbaglio, non succede niente.

come una normale crema, siero, mist o maschera. La differenza è che se ne mangi un po' per sbaglio, non succede niente. Si ingerisce attraverso integratori alimentari ricchi di omega-3, vitamine, minerali e ingredienti che fanno bene alla pelle. La scelta degli integratori va sempre concordata col dermatologo. I prodotti della nostra edible skincare vanno applicati sul viso come qualsiasi altro. Nonostante la loro natura non vanno ingeriti (a meno che non si tratti di integratori), e non vanno confusi con gli alimenti da inserire in una corretta alimentazione per la nostra pelle. Il consiglio, cambiando completamente tipo di prodotti, è di procedere con uno skincare reset. Se parliamo di sieri e olii applichiamoli sul viso e lasciamoli agire per 20 minuti. Sciacquiamo con acqua. Questo ammorbidisce e idrata la pelle, e aggiunge anche luminosità. Nel caso di maschere per il viso detergi prima la pelle e poi applica la maschera, evitando le labbra e la zona intorno agli occhi. Lavate via dopo 20-30 minuti con acqua tiepida. Allo stesso modo facciamo con le creme (che lasceremo assorbire) e detergenti, che possono essere tenuti circa 15 minuti, ma sempre risciacquati con gentilezza. Il nostro viso riceverà i benefici senza trattamenti energici e che possano stressare la cute. Gli ingredienti commestibili naturali svolgono un ruolo vitale nella cura della pelle. Completano il processo di pulizia, sciolgono le impurità, ammorbidiscono le cellule morte e ne aiutano la rimozione. Per approfondire: Skincare mattutina: i passaggi da non dimenticare mai

Quali sono i prodotti commestibili più comuni per l’edible skincare? Avocado;

Fragole;

Mele;

Limoni;

Cetrioli;

Mango;

Arance;

Kiwi;

Succo d'uva. Frutta come banane, mele, mango, arance e persino kiwi, avocado e fragole possono essere utilizzate per gli impacchi per il viso, e spesso compaiono tra gli ingredienti principali di creme, sieri e integratori. Affidatevi a prodotti presenti in commercio, a base di questi alimenti, dopo aver consultato il dermatologo. Il kiwi, ad esempio, è ricco di vitamine e acido citrico. Deterge in profondità e rivitalizza la pelle, idratandola. Non dimentichiamo che gli ingredienti naturali sono diventati parte della moderna cura della pelle. Recenti ricerche hanno evidenziato i benefici per la salute e la bellezza del succo d'uva. È ricco di antiossidanti e contiene preziose vitamine e oligoelementi che hanno un effetto ringiovanente sulla pelle. L'uva contiene polifenoli, un potente antiossidante, noto per ritardare i segni visibili dell'invecchiamento.

Skincare edible: quali ingredienti scegliere per quale tipo di pelle? Anche la edible skincare va adattata ad tipo di pelle che abbiamo, anche se i benefici di alcuni prodotti si vedono su tutti i tipi di pelle. Per la pelle normale scegliamo composti edibili che alla base abbiano acido ialuronico (presente in nocciole, carote, arance, manghi) e acido glicolico (uva, canna da zucchero, barbabietola da zucchero). Per la pelle secca optiamo sempre per acido ialuronico, acido lattico (pomodoro, guaiava), o ricorrete a detergenti a base oleosa.

optiamo sempre per acido ialuronico, acido lattico (pomodoro, guaiava), o ricorrete a detergenti a base oleosa. Per la pelle grassa è importante la Vitamina A che possiamo assumere attraverso albicocche, carote, anguria, frutti di bosco e pomodori che contengono retinolo, poi l'acido ialuronico, e l'acido salicilico (prugne, susine, ciliegie, fragole, frutti di bosco, mandarini, arance).

è importante la Vitamina A che possiamo assumere attraverso albicocche, carote, anguria, frutti di bosco e pomodori che contengono retinolo, poi l'acido ialuronico, e l'acido salicilico (prugne, susine, ciliegie, fragole, frutti di bosco, mandarini, arance). Per la pelle mista, infine, dobbiamo scegliere prodotti con niacinimide (arachidi, cereali integrali), acido salicilico, vitamine C (agrumi, frutti di bosco, kiwi) ed E (frutti oleosi).

Ci sono controindicazioni alla skincare edible? Allergie alimentari;

Pelli estremamente sensibili possono risentire di un'azione naturale e molto concentrata;

Nonostante si chiami edible skincare, ovvero skincare edibile, e molti siti suggeriscano impacchi e maschere naturali fai da te con ingredienti da dispensa, è sempre consigliabile non ingerire ciò che si è utilizzato per idratare la pelle. Non solo una questione di igiene,ma anche di INCI, che, pur essendo molto "pulito", rimane non adatto al consumo alimentare. Le controindicazioni alla edible skincare sono dovute a possibili allergie alimentari, e all'utilizzo senza la consulenza di un dermatologo. Infatti, nel caso delle allergie, non sempre ne siamo a conoscenza, specie quando si tratta di frutta esotica o di cibi che non consumiamo regolarmente. Per il resto è sempre utile rivolgersi a un esperto, perché alcune pelli possono essere troppo sensibili anche per l'utilizzo di questi prodotti naturali e edibili.