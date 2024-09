Drenanti per la cellulite: come e quanto prenderli?

Cosa sono i drenanti per la cellulite? I drenanti contro la cellulite sono dei detox depurativi, solitamente integratori o creme, che aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso che hanno creato un ristagno. Operano contrastando cellulite e buccia d'arancia allentando le fasce fibrose e i muscoli contratti tra loro, che danno vita i grumi e i "buchi" sulla pelle tipici della cellulite. Solitamente sono a base di prodotti naturali e sotto forma di pillole o gocce.

Cos’è la cellulite? La cellulite è una condizione della pelle molto comune e innocua che causa la comparsa di grumi e fossette su cosce, fianchi, glutei e addome. È più diffusa nelle donne. Essa si forma quando le fasce fibrose che collegano la pelle al muscolo sottostante si stringono in modo irregolare, solitamente associabile a un ristagno di liquidi. In questo modo, le cellule di grasso si "gonfiano", provocando così ritenzione idrica e un'iniziale infiammazione. Questo restringimento spinge la pelle verso il basso e il normale strato di grasso sotto la pelle spinge verso l'alto. Il risultato è un aspetto increspato sulla cute. Ricorda però, ci sono differenze tra la ritenzione idrica e la cellulite non sono la stessa cosa, e i drenanti per la prima non sempre sono adatti per curare la seconda. Come spiegato dagli studi condotti dall'Aesthetic Surgery Journal, in teoria, il trattamento non è necessario e non esiste una vera e propria cura. Ma se sei preoccupata per l'aspetto della tua pelle, parla con il tuo medico di base o uno specialista in malattie della pelle (dermatologo). Per approfondire: Cellulite: causa di origine e evoluzione

Cosa prendere per drenare la cellulite? Ananas;

Gramigna;

Estratti di avocado;

Betulla;

Tè;

Tarassaco. Gli integratori drenanti, sotto forma di capsule o di gocce, devono contenere almeno uno di questi ingredienti. Essi sono quelli più indicati per combattere in maniera naturale la cellulite. Infatti, l'ananas serve ad eliminare le sostanze metaboliche di scarto. Infatti, contiene la bromelina, un enzima che, se assunto con questi integratori, può favorire il drenaggio e contrastare la cellulite. Invece, la gramigna produce un effetto diuretico e depurativo. Non sottovalutiamo la betulla, che elimina tossine e liquidi in eccesso, e il tè, ricco di antiossidanti. Alcuni integratori contengono tarassaco, che può avere proprietà drenanti e depurative. Infine, sempre sotto consiglio del medico, potete assumere drenanti come centella asiatica, caffeina, L-carnitina. Queste, infatti, possono contribuire a migliorare la circolazione sanguigna e a ridurre la comparsa della buccia d'arancia.

Come prendere i drenanti per la cellulite? Solitamente via orale, in quanto si tratta di gocce da scogliere in acqua o di compresse. Per quanto riguarda la quantità e la frequenza nella giornata, gli integratori drenanti per la cellulite vanno presi seguendo le indicazioni d'uso e gli avvertimenti del medico. È importante scegliere integratori di qualità, consigliati da un esperto o dal farmacista. Inoltre, è consigliabile abbinare l'assunzione degli integratori a una dieta equilibrata e a un'attività fisica regolare per ottenere i migliori risultati nella riduzione della cellulite.

Cos’è una crema drenante? Una crema drenante aiuta il corpo a bruciare i depositi di tessuto adiposo che causano la cellulite. Ha inoltre proprietà drenanti che aiutano a rimuovere e smaltire i liquidi che ristagnano tra i tessuti. Come gli integratori, è a base di prodotti naturali quali la betulla, che funge da drenante, l'echinacea biologica, che ha proprietà antinfiammatorie, rassodanti e rigeneranti, l'edera che migliora l'elasticità cutanea e contrasta l'insufficienza venosa, e il ginseng che funge antiossidante, antinfiammatorio, tonificante. Per approfondire: Creme Anticellulite Migliori 2024: le 20 più efficaci

Per quanto tempo bisogna prendere i drenanti per la cellulite? Una volta al giorno gli integratori per 2/3 mesi;

Tutte le sere le creme per 2 mesi. Solitamente, il lasso di tempo per assumere i drenanti anticellulite è sempre di un paio di mesi, massimo tre. Gli integratori, che siano gocce o compresse, andrebbero assunti al mattino, assicurandosi di bere almeno 2 litri d'acqua nel corso della giornata. La crema drenante va applicata tutte le sere, prima di andare a dormire, con un massaggio per farla assorbire meglio dalla nostra pelle.

Cosa sono i bendaggi anticellulite? Un'altra forma di drenaggio per combattere la cellulite è rappresentata dai bendaggi. Le loro proprietà agiscono per assottigliare la circonferenza delle aree interessate, svuotando dai liquidi le zone più colpite dalla cellulite e rimodellando la silhouette. Il risultato è una pelle liscia e uniforme con ridotta buccia d'arancia, riducendo la massa grassa ed eliminando il gonfiore locale. Ne esistono di due tipi: i bendaggi a caldo aiutano la vasodilatazione, cioè l'aumento del volume delle vene e stimolano la circolazione periferica, il metabolismo dei grassi e l'ossigenazione dei tessuti. Gli effetti sono riducenti, disintossicanti e purificanti. Quelli più indicati per la cellulite, però, sono i bendaggi a freddo, che hanno un'azione rassodante. A differenza dei bendaggi a caldo, agiscono sulla sensazione di pesantezza e gonfiore, migliorando la circolazione con benefici sul metabolismo adiposo. Consulta sempre il medico prima di iniziare l'utilizzo di questa pratica. Per approfondire: Le migliori bende anticellulite del 2024