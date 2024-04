Doppia detersione dei capelli: perché è utile? Inquinamento, agenti atmosferici, sudore: sono tanti i fattori che appesantiscono la chioma, rendendola secca e sfibrata. La soluzione è la doppia detersione dei capelli, un rituale che permette di prendersi cura dei capelli, dalla radice alle punte, idratandola in profondità e rimuovendo tutte le particelle di sporco. Di seguito scopriremo come effettuare, step by step, la doppia detersione e quali sono i benefici. Prima però ti invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cos'è il double cleansing per i capelli? La doppia detersione (o double cleansing) è il segreto di bellezza che arriva dalla Corea. Questo gesto di cura per i capelli prevede l'uso di uno shampoo oleoso che ha il compito di sciogliere lo sporco, di rimuovere il sebo in eccesso, le impurità lipidiche e quelle accumulate tra uno shampoo e l'altro, e l'uso di uno shampoo schiumogeno che rimuove le restanti tracce di sporco, nutre e idrata. Si tratta di una pratica efficace perché combina l'azione detergente e umettante degli oli con quella purificante dei detergenti a base d'acqua. Il rituale del doppio shampoo, dunque, è perfetto per detergere in profondità la cute, aggiungendo alla haircare routine un passaggio essenziale. Per approfondire: Quanto shampoo usare per non rovinare i capelli?

Olio shampoo e shampoo schiumogeno: come applicarli Ma come devono essere combinati i due shampoo? Quali sono gli step specifici della doppia detersione dei capelli? La verità è che occorre seguire dei precisi step che, però, sono tutto fuorché difficili. Eccoli: Applicazione dell'olio shampoo : l'olio shampoo deve essere applicato prima di bagnare la testa, dunque con la chioma asciutta. Deve poi essere massaggiato delicatamente, facendo movimenti circolari per alcuni minuti;

: l'olio shampoo deve essere applicato prima di bagnare la testa, dunque con la chioma asciutta. Deve poi essere massaggiato delicatamente, facendo movimenti circolari per alcuni minuti; Primo risciacquo: dopo aver massaggiato l'olio shampoo, possiamo procedere al primo risciacquo. È consigliabile usare acqua tiepida, in modo tale da non raffreddare troppo le sostanze oleose ma non riscaldarle neanche tanto da renderle persistenti sulla chioma;

dopo aver massaggiato l'olio shampoo, possiamo procedere al primo risciacquo. È consigliabile usare acqua tiepida, in modo tale da non raffreddare troppo le sostanze oleose ma non riscaldarle neanche tanto da renderle persistenti sulla chioma; Applicazione dello shampoo schiumogeno : concluso il risciacquo, procediamo con l'applicazione dello shampoo schiumogeno. La quantità deve essere moderata e bisogna partire dalle punte per poi arrivare alle radici e al cuoio capelluto. Una volta sul cuoio capelluto, massaggiamo e frizioniamo leggermente (mai in modo troppo aggressivo) per creare la schiuma;

: concluso il risciacquo, procediamo con l'applicazione dello shampoo schiumogeno. La quantità deve essere moderata e bisogna partire dalle punte per poi arrivare alle radici e al cuoio capelluto. Una volta sul cuoio capelluto, massaggiamo e frizioniamo leggermente (mai in modo troppo aggressivo) per creare la schiuma; Risciacquo finale: infine, risciacquiamo lo shampoo schiumogeno con acqua tiepida-calda fino a completa rimozione. La temperatura dell'acqua è importantissima: consente infatti di attivare il microcircolo e sigillare al meglio le squame del capello. Ricordati di effettuare la doppia detersione una volta a settimana, in caso contrario rischieresti di sensibilizzare in modo eccessivo il cuoio capelluto.

Le funzioni della doppia detersione La maggioranza delle persone non riesce a raggiungere una pulizia profonda quando lava i capelli. Spesso infatti, anche dopo lo shampoo, tendono ad apparire opachi, perdendo lucentezza, come se fossero ricoperti da una patina. La soluzione è proprio la doppia detersione, che ha due funzioni: Rimuovere lo sporco e il sebo in eccesso;

Rendere la chioma più leggera, lucente e pulita. In sostanza, il primo lavaggio con lo shampoo oleoso elimina in profondità lo sporco, mentre il secondo lavaggio con lo shampoo schiumogeno, oltre a eliminare tutte le ultime impurità, nutre e idrata penetrando sino alla radice. Il risultato è un momento di cura intenso e profondo, un vero e proprio boost capace di rendere i capelli luminosi e morbidi. Lavare due volte i capelli però non significa usare più prodotto. Al contrario, la doppia detersione consente di usarne di meno: basta una piccola noce per ottenere grandi risultati.