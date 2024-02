Doposole Viso: A Cosa Serve? Come e Quando Applicarlo

Doposole Viso: cos’è? Il doposole viso è un cosmetico formulato in modo specifico per la zona delicata del volto, capace di agire su fronti diversi per prendersi cura della pelle dopo l'esposizione al sole. Il doposole viso apporta sostanze che permettono alla cute di rigenerarsi, ricostituendo la barriera idrolipidica. Questo consente, innanzitutto, di limitare la disidratazione e la conseguente secchezza: in altre parole, l'utilizzo quotidiano del prodotto nutre la pelle e garantisce un'abbronzatura uniforme e duratura. Allo stesso tempo, il doposole viso esercita un'azione anti-età e migliora la possibilità di invertire gli effetti dei raggi UV e dei radicali liberi, che si traducono nell'accelerazione del processo d'invecchiamento cutaneo.

A Cosa Serve La pelle del viso necessita di protezione al sole e di riparazione alla sera, soprattutto nelle calde giornate estive. Il doposole ha l'importante funzione di portare sollievo e dissetare la pelle accaldata e arrossata. Le formulazioni più nuove non si limitano ad apportare sostanze che calmano e rinfrescano, ma riparano e preservano la giovinezza della pelle. Contrasta l'Infiammazione Uno dei compiti principali del doposole viso consiste nel moderare la risposta infiammatoria provocata dai raggi UV a livello cutaneo, prima che questa impatti sul DNA cellulare. L'abbronzatura e la produzione di melanina rappresentano, infatti, una difesa dell'organismo ad una situazione di stress. L'arrossamento (anche lieve) che compare sulla pelle dopo una giornata di sole è uno dei segni diretti dell'infiammazione secondaria all'esposizione. Nonostante non produca particolari fastidi, questa reazione provoca un assottigliamento dello strato esterno dell'epidermide e ne influenza le difese. Ciò si traduce in un'accelerazione del processo di invecchiamento della cute. Se questa risposta infiammatoria persiste nel tempo, poi, termina con il compromettere il metabolismo cellulare e rallenta il rinnovamento dell'elastina e del collagene predisponendo alla comparsa di rughe, cedimenti e altri inestetismi. Esercita un'Azione Anti Age I radicali liberi (residui del metabolismo, molto reattivi, contenenti ossigeno elettricamente carico) contribuiscono a peggiorare la reazione della pelle innescata dall'esposizione al sole e "preparano il terreno" all'instaurarsi dello stress ossidativo, vero nemico della giovinezza. Quando trovano le condizioni adatte, infatti, i radicali liberi sono in grado di instaurare reazioni che favoriscono la produzione di sostanze tossiche e danneggiano alcune componenti cellulari (tra cui fosfolipidi di membrana, DNA e proteine). L'eccessiva produzione di questi intermedi (in particolare, durante i bagni di sole, si accumula l'ossigeno singoletto, specie molto reattiva di radicale) o l'inefficienza dei sistemi antiossidanti protettivi di cui il nostro corpo è dotato può influenzare, innanzitutto, la velocità dell'invecchiamento cutaneo, rendendolo precoce. L'ossigeno singoletto funziona, infatti, come mediatore di tutti i processi degenerativi degli UV che inducono il foto-aging. Questo processo può attaccare il profondo strato dermico della pelle, prima che gli effetti si vedano in superficie con la comparsa di rughe e inestetismi dovuti all'età. Per tutte queste ragioni, gli antiossidanti contenuti nei doposole viso – in combinazione a principi attivi altamente nutrienti e idratanti – assumono un ruolo chiave nella prevenzione e nel trattamento anti-età. Da sapere Oltre ad essere sempre esposta agli agenti atmosferici, il viso è la parte su cui si formano più facilmente rughe e macchie scure dopo le giornate estive trascorse al sole. Altre funzioni del Doposole Viso Il doposole viso non è solo una garanzia di giovinezza per la pelle, ma assicura di mantenere un'abbronzatura sana e duratura e dona il massimo benessere dopo l'esposizione. I principi attivi altamente nutrienti e idratanti del doposole viso contribuiscono a mantenere compatto lo strato corneo superficiale per evitare spellature da aridità, che finiscono per togliere uniformità e intensità alla tintarella conquistata con fatica.