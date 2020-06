Doposole: Perché Usarlo e Come Sceglierlo

Dopo essersi esposti al sole, dedicare al viso ed al corpo alcune attenzioni significa mantenere il benessere della pelle e l' abbronzatura . In estate, se i protagonisti del giorno sono i solari protettivi, al tramonto entrano in scena i doposole . Questi cosmetici sono indispensabili nel beauty delle vacanze, tanto quanto le creme solari , poiché ripristinano l'equilibrio cutaneo alterato dal sole, rinfrescano, leniscono e contrastano l'azione dei radicali liberi .

Indipendentemente dalla formulazione con cui si presenta, il doposole ha il compito fondamentale di dissetare la pelle per evitare la secchezza e permetterle di rigenerarsi : una cute ben idratata significa mantenere, infatti, un colorito intenso . Inoltre, il doposole mette un freno a quei processi che predispongono all' invecchiamento precoce della cute.

Oltre al beneficio immediato del doposole, segue un'azione "nel lungo termine", ossia prima che gli effetti delle radiazioni UV impattino in profondità sul DNA cellulare, provocando un'accelerazione del processo di invecchiamento . Per questo, la protezione solare deve essere utilizzata in combinazione con formulazioni doposole capaci di evitare secchezza nel presente e rughe nel futuro.

Il doposole apporta alla pelle quello che le serve per ritemprarsi dopo una giornata di sole e compensare le carenze dovute all'esposizione. L' abbronzatura e la produzione di melanina sono, in effetti, una difesa dell'organismo ad una situazione di stress . In prima battuta, infatti, le radiazioni solari provocano, una risposta infiammatoria a livello cutaneo , che si rende evidente con arrossamento, sensazione di bruciore, eritema ed altri sintomi più o meno fastidiosi.

Doposole per il Corpo

I doposole per il corpo restituiscono alla pelle ciò che il sole e la salsedine le possono togliere. Formulazioni in latte e crema per il corpo un'azione riparatrice particolarmente intensa grazie alla presenza di sostanze nutrienti (es. Argan e Karitè), disarrossanti e lenitivi (come Aloe, Allantoina, Calendula, Malva, Camomilla e Pantenolo), antiossidanti e complessi vitaminici.

I doposole per il corpo rinfrescano e ritemprano, calmano ed addolciscono la pelle non appena vengono applicati.

Per enfatizzare il senso di freschezza, i doposole possono essere anche tenuti in frigo: oltre a dare comfort alla pelle, spray, gel e creme per il corpo diventano un valido trattamento tonificante

Si tratta di un vero e proprio balsamo per la pelle, da stendere sull'epidermide dopo l'esposizione al sole per ottenere un piacevole sollievo. Il doposole BioNike è nickel tested, non contiene glutine ed è senza profumo. Grazie agli ingredienti in esso contenuti, come Niacina e Vitamina E, oltre all'idratazione si ottiene anche un effetto antiossidante e si riducono arrossamenti e irritazioni. Lo si può impiegare anche per il viso. Le recensioni sono praticamente tutte molto positive.

L'Hawaian Tropic Coconut Body Butter è il doposole più venduto su Amazon. Grazie alla presenza di olio di cocco, burro di karitè e olio di avocado nutre la pelle per 12 ore, restituendole morbidezza e idratazione. Lo si dovrebbe utilizzare quotidianamente dopo l'esposizione al sole, ma è consigliato anche per chi soffre di pelle secca, proprio per il suo effetto idratante. Il burro è molto morbido e si stende facilmente sul corpo.

Angstrom Dopodole è un bestsellers Amazon. Questa crema si applica facilmente perché ha una texture liscia e piacevole. Il doposole Angstrom è arricchito con lo specifico Triple Moist Complex, un complesso che nutre e idrata la pelle dopo l'esposizione ai raggi solari. Ha un'azione lenitiva, per cui dà grande sollievo alla pelle, i suoi componenti naturali offrono un'azione idratante rigenerativa, favorendo la produzione di melanina.

Un classico di Garnier: il doposole della linea Ambre Solaire arricchito con aloe vera di origine naturale. E' un doposole delicato che non appiccica e non unge la pelle, ma si spalma facilmente lungo tutto il corpo. L'idratazione è garantita per 24 ore. Il doposole Garnier ha delle recensioni generalmente positive, anche se alcuni notano un INCI non fra i più green.