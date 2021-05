Doposole Corpo: Perché e Come Mantiene al Meglio l’Abbronzatura

L' abbronzatura e la produzione di melanina sono, in effetti, una difesa dell'organismo ad una situazione di stress . Le radiazioni solari determinano in prima battuta una risposta infiammatoria a livello cutaneo , che può provocare sensazioni più o meno fastidiose (arrossamento, bruciore ecc.). Se nell'immediato il doposole corpo rinfresca, calma e rigenera la pelle non appena lo si applica, l'effetto prosegue anche in seguito all'esposizione solare diretta, spegnendo l'infiammazione dovuta ai raggi UV prima che impatti sul DNA cellulare e provochi un'accelerazione del processo d' invecchiamento cutaneo .

Quali Ingredienti Dovrebbe Contenere

Per mantenere un'abbronzatura sana e garantire alla pelle il massimo benessere dopo l'esposizione, il doposole dovrebbe essere formulato con ingredienti ad azione:

Idratante (es. acido ialuronico);

Disarrossanti e lenitiva (es. aloe, allantoina, calendula e pantenolo);

Restitutiva e nutriente (come Argan e Karitè);

Antiossidanti (es. vitamine).

Doposole Corpo Idratante

Come anticipato, l'esposizione solare tende a disidratare la pelle: per questo motivo, i doposole corpo sono ricchi di ingredienti idratanti. Tra questi, l'estratto di Aloe vera è estremamente efficace, per la sua azione stabilizzatrice nei confronti dell'acqua e per le sue caratteristiche lenitive ed emollienti.

L'Aloe risulta, quindi, un ingrediente del doposole corpo ottimale sia nella cura della pelle dopo ogni esposizione, sia nel trattamento delle scottature solari. Efficaci idratanti presenti in formulazione possono essere anche l'acido ialuronico, naturale e plurifunzionale: oltre a svolgere un'attività riparatrice e normalizzante, risulta particolarmente adatto alle pelli disidratate.

Doposole Corpo Lenitivo

Gli ingredienti lenitivi presenti nel doposole corpo riducono l'infiammazione a livello locale ed alleviano la sensazione di bruciore legata all'arrossamento cutaneo. Utili contro le irritazioni post esposizione solare sono anche la Menta, la Camomilla, la Soia, l'Avocado e il Burro di Karitè.

Doposole Corpo Rinfrescante

Oltre a componenti disarrossanti, il doposole corpo può contenere anche ingredienti rinfrescanti, come l'estratto di Eucalipto: oltre a lenire la pelle, riduce il senso di tensione e fastidio che spesso compare dopo le esposizioni eccessive.

Doposole Corpo Restitutivo

Gli ingredienti del doposole corpo ad attività emolliente servono ad ammorbidire la pelle, ripristinare le difese cutanee e restituire le sostanze perse durante le attività balneari o sportive. Anche gli oli vegetali sono preziosi per le loro sostanze lipofile dermoaffini, restitutive e nutrienti.

Doposole Corpo Antiossidante

I complessi vitaminici limitano i danni provocati dai radicali liberi. Risultano efficaci anche gli estratti vegetali ricchi di antiossidanti naturali come il mangostano, l'uva e il tè verde.

Garnier Ambre Solaire Crema Doposole Aloe Vera

Garnier propone un dopsole da applicare dopo l'esposizione solare per idratare e prolungare l'abbronzatura. La presenza dell'aloe nell'INCI permette di alleviare i rossori e l'eventuale secchezza cutanea dovuti al trascorrere della giornata al sole. In questo modo la pelle recupera la sua idratazione e di conseguenza torna ad essere liscia e morbida.

Hawaiian Tropic COCONUT BODY BUTTER, Burro per il Corpo

Per idratare e nutrire il corpo si può ricorrere al burro al cocco di Hawaii, La formulazione del burro per il corpo di Hawaii comprende l'olio di cocco, burro di karitè e olio di avocado e permette alla pelle di rimanere ben idratata per 12 ore. Questo morbido burro si deve applicare sulla pelle asciutta, dopo l'esposizione solare, quotidianamente. E' una formulazione ricca che idrata profondamente la pelle.

PIZ BUIN, Latte Doposole Idratante Lenitivo e Rinfrescante

Il latte doposole di Piz Buin è arricchito con aloe vera ed estratto di menta ed è quindi nutriente e fresco. Si assorbe rapidamente e non lascia quel fastidioso effetto grasso sulla pelle. Va applicato dopo l'esposizione al sole o dopo la doccia sulla pelle accuratamente asciugata. Il latte doposole Piz Buin combatte la desquamazione e di conseguenza aiuta a mantenere più a lungo l'abbronzatura e offre una idratazione che dura fino a 24 ore.