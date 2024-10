Di che colore fare le unghie ad ottobre?

I colori di tendenza per le unghie ad ottobre sono il rosso, il nero e il bordeuax, ma anche il cioccolato, il liquirizia, il blu, il ruggine, il vinaccia e il verde salvia.

Non mancano il blu e l'arancio, quest'ultimo in versione ruggine . Ma anche il vinaccia, capace di donare estrema eleganza all'unghia e da alternare al bordeaux.

Troviamo poi il color cioccolato, declinato anche in french, intenso e profondo, super avvolgente e in grado di richiamare le note di un espresso.

I colori autunnali per le unghie sono prima di tutto gli intramontabili della manicure , come il rosso, il nero e il bordeaux. Colori eleganti e con tantissime sfumature intense, perfetti da sfoggiare a ottobre.

Per approfondire:

Infine troviamo fra le tendenze di ottobre il nude: una garanzia per chi vuole una manicure discreta con un colore che tende quasi al trasparente e che valorizza anche le unghie più corte.

Proprio come l'oro, da usare per creare una french manicure particolare, sotto forma di brillantini, lustrini o decori, ma anche con applicazioni gioiello.

Non mancano poi gli effetti metallici e i finish cromati con glitter capaci di regalare un risultato extra luminoso sulle unghie.

Con l'autunno arrivano anche le winter pastel nails : unghie in colori pastello, allegre e splendide, che portano in scena anche con i primi freddi l'azzurro polvere, il rosa antico e il giallo.

Dopo i colori unghie di settembre , ottobre segna il ritorno della french manicure in tante declinazioni diverse, da quella classica con la lunetta bianca a quella con effetti cromatici. I colori da scegliere sono quelli top della stagione: espresso, bordeaux e rosso.

Di tendenza infine le unghie oval matcha . La forma è ovale e, come suggerisce anche il nome, il colore richiama i toni del verde oliva. Una nuance audace, adatta soprattutto per chi ha un incarnato chiaro.

Fra le proposte fra cui scegliere non manca la french manicure, sfoggiando la lunetta classica sull'unghia quadrata e nelle sfumature dell'arcobaleno, ma anche nei colori passepartout come il rosso o il nero.

Come scegliere il colore giusto per le unghie?

L'armocromia può essere un valido aiuto per trovare il colore giusto per le proprie unghie. Questa teoria parte dall'idea che ognuno di noi appartiene ad una stagione.

Le stagioni sono quattro – Primavera, Estate, Autunno e Inverno – e per scoprire a quale si appartiene bisogna prendere in considerazione alcuni fattori legati alla pelle: sottotono, valore, intensità e contrasto.

Se appartieni alla stagione autunno i colori giusti per te sono quelli che si armonizzano con il calore della pelle, dunque il giallo oro o senape, l'arancione zafferano, il marrone cioccolato, il verde salvia e il verde oliva.

La tua stagione è l'autunno? Allora i colori migliori sono quelli che si accostano alla perfezione ai tratti caldi della pelle come il marrone rossastro, il ruggine, il rosso mattone, il verde oliva, il viola amarena e l'arancione terracotta.

Chi fa parte della stagione estate ha una pelle vivida, dunque dovrebbe optare per colori capaci di far brillare le mani come il blu cielo, il bianco crema, il lilla, il rosa chiaro, il grigio perla oppure il viola lavanda.

Infine la stagione inverno ha una carnagione fredda, per questo dovrebbe scegliere smalti blu zaffiro o navy, grigio carbone, bianco puro, ma anche magenta, rosa ciclamino o nero.

Per approfondire: