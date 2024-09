Di che colore fare le unghie a settembre?

Che unghie fare a settembre? È ovvio: quando pensiamo di fare le unghie a settembre iniziamo anche a ragionare su quale sia il colore giusto. Anche se non esistono dei colori perfetti per tutte in senso universale, in linea generale durante questo mese ci si concentra sulle nuance autunnali (dal cioccolato al rosso vino). Vanno però considerate tutte le variabili del caso.

Che colore si sceglie per le unghie a settembre? Oro;

Ruggine;

Marrone cioccolato;

Verde foglia;

Arancione scuro;

Ocra;

Bordeaux;

Rosso vino;

Black Cherry;

Nude. Questo è l'elenco delle più classiche tonalità delle unghie a settembre. Queste nuance seguono i trend della stagionalità e si ispirano alle passerelle: si parte va dal marrone cioccolato al verde foglia tenue passando per l'arancione ma non mancano le sfumature che prendono ispirazione dalla natura come l'oro e il rosso vino. Tra le tendenze degli ultimi anni si aggiunge poi il black cherry ma per chi preferisce stare sul classico ricordiamo che le tinte nude non passano mai di moda. Consulta sempre la tua onicotecnica di fiducia, per essere sempre aggiornata sulle nuove tendenze e soprattutto prendere in esame le nuances migliore secondo l'armocromia.

Che unghie fare in autunno? Unghie con colori che illuminino il nostro incarnato;

Unghie con manicure durevole. Dopo aver elencato i colori, passiamo a un assunto importantissimo: la scelta delle tonalità (così come quella della manicure) nel mese di settembre e in generale in autunno, non deve tanto seguire i trend del momento. Può sembrare una contraddizione, specie se siamo appassionate di moda, ma di fatto i colori dettati dalle tendenze possono non adattarsi alle nostre esigenze. La cosa migliore da fare dunque è scegliere colori che illuminino il nostro incarnato, dando splendore e brillantezza anche durante quella che è una stagione fredda. In più, è buona norma scegliere una manicure durevole (ovviamente consultando la nostra onicotecnica) adatta alle nostre esigenze e allo stato di salute delle nostre unghie. Per approfondire: Colori per le unghie in inverno: i migliori per sembrare più giovani

Quali colori autunnali vanno bene per lo smalto delle unghie? Marrone cioccolato;

Verde foglia;

Arancione. Non sempre i colori che dominano una stagione stanno bene sulle nostre unghie. Ma questo non è il caso dell'autunno: le sfumature protagoniste marrone, verde e arancione, sono un'ottima idea per una manicure elegante, persino per le over 50. Dobbiamo però ovviamente fare attenzione alle sfumature: un marrone cioccolato, ricco e carico, è quello più indicato. Ci ricorda le tonalità di questa stagione, le foglie secche, la terra non ricoperta da fiori ed erba estivi. Proprio ispirandoci alle foglie possiamo scegliere un verde più tenue, non carico e non smeraldo. Non meno interessante un arancione zucca, perfetto soprattutto nel periodo che precede Halloween.

Come scegliere con l’armocromia il colore di smalto per settembre? L'armocromia ci può aiutare a scegliere il colore di smalto più adatto a noi, valutando la nostra stagione e scegliendo, nella nostra palette, i colori giusti per settembre. Questo avviene considerando fattori come il sottotono della pelle, il colore degli occhi e dei capelli, la presenza o meno di lentiggini. Una volta individuata la tua palette cromatica ci sono quattro criteri da considerare: sottotono, valore, contrasto e intensità. In base a questi l'armocromia individuerà quale colore di smalto è il più adatto a te, a seconda della tua stagione, (non di quella dell'anno), ovvero se sei Primavera, Estate, Autunno o Inverno e il tuo sottotono. In questo modo avrai lo smalto dei colori che valorizzano al meglio la tua carnagione e il tuo stile personale. Il mese in cui ci troviamo, in questo caso settembre, servirà per una scrematura: scegli, tra quelli della tua stagione armocromatica, le nuance più indicate e trendy così da avere una manicure più glamour che mai.

Quali sono le tendenze del nail art per l’autunno 2024? Glitter e applicazioni;

French manicure;

Finish luminosi;

Russian manicure. Le tendenze del nail art per questo autunno prevedono un po' di eccessi. Infatti, per coloro che amano unghie che non passino inosservate, o se i colori dell'autunno vi sembrano meno grintosi rispetto a quelli dell'estate appena trascorsa, non temere. Sarà la nail art a ravvivare la manicure. Si parte con il glitter, un vero must, e le applicazioni di strass. Stupisci tutti scegliendo uno smalto glitterato. Un gel finish luminoso completa il tutto, per unghie cromate o addirittura "effetto specchio". Torna di moda anche la french manicure, puntando su contrasti maggiori, tonalità dark e richiami alla festa di Halloween. Infine, una tecnica che pare prenderà definitivamente piede questo autunno, anche da noi è la russian manicure, che si esegue con una lima elettrica, senza il passaggio in acqua per ammorbidire le cuticole.

Che cos’è la russian manicure e perché è sconsigliata? Tutti sui social parlano di russian manicure, ma cosa è? Si tratta di una manicure "a secco", quindi non è necessario immergere le dita in acqua. La tecnica consiste in un lavoro molto preciso sulle cuticole, che spesso coinvolge un trapano per unghie e altre attrezzature speciali per pulire e rimuovere la pelle in eccesso attorno al letto ungueale, come delle lime elettriche. Non apprezzata da tutti i saloni, e spesso molto discussa, sta diventando virale grazie ai social. Al momento gli esperti la sconsigliano perché, come riportato anche dagli studi pubblicati dalla National Library Of Medicine, le cuticole dovrebbero essere lasciate al loro posto, non tagliate o spinte indietro, perché servono a tenere lontani gli agenti patogeni. La superficie dell'unghia non deve essere limata perché questo assottiglia la lamina ungueale e la rende soggetta a spaccature, e dunque, fragile. Per approfondire: Qual è la manicure che rispetta le unghie più di tutte?