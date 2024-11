Quali colori per le unghie a novembre sono più di tendenza? I colori di unghie di maggior tendenza a novembre sono il burgundy, il bordeaux e tutti quelli che ricordano le sfumature della natura in questo periodo dell'anno. Ottimo però anche il rosso, un classico che non passa mai di moda.

Che colore di smalto va di moda a novembre? Burgundy

Bordeaux

Viola

Marrone

Arancione

Caramello

Verde Novembre è il mese in cui ci si accorge di più che le giornate si accorciano. Le luci si fanno soffuse e tutto diventa meno acceso. Questa atmosfera invade anche il mondo del beauty e in particolare le unghie, la cui moda in questo periodo dell'anno impone colori poco luminosi e soffusi, anche se non ancora scurissimi, come invece sarà in inverno. Il must have assoluto del momento è il burgundy, ovvero il borgogna. Molti lo confondono con il boudeaux ma c'è una differenza sostanziale tra i due. Mentre quest'ultimo infatti è un rosso scuro che vira verso il mattone, il burgundy ha sfumature più violacee. Entrambi di tendenza in questo autunno, indubbiamente al burgundy spetta però lo scettro del colore più di moda di tutti, anche perché elegante e sofisticato, in grado di sposarsi benissimo con qualunque stile. Anche il viola è molto in voga per le unghie a novembre. Più dark rispetto alle proposte precedenti ma ugualmente chic. Lo stesso vale per tutte le sfumature di marrone che rimandano alla mente le suggestioni di una casa calda, così come l'arancione, che ricorda la verdura simbolo di questo mese: la zucca. Altra nuance da non farsi sfuggire è il caramello, un marroncino caldo che a sua volta si differenzia a seconda delle sfumature, che spaziano da quelle meno sature e intense che riportano alla mente il dulce de leche, fino alle aranciate o a quelle che virano più decise al marrone e che possono essere assimilate al caramello tostato. Infine, assolutamente da non sottovalutare il verde, che per le unghie a novembre abbandona le sfumature decise del prato che hanno conquistato l'estate per farsi più delicato e tenue. Per approfondire: Unghie corte: quale manicure fare?

Quali sono i colori autunnali per le unghie? Colori della terra

Colori caldi e speziati I colori autunnali per le unghie, a differenza di quelli dei mesi precedenti, sono tenui e delicati, e a eccezione di alcune nuance più fredde, ma comunque indicatissime, sono principalmente caldi, pieni e intensi. Ottimi quelli che ricordano la terra e il sottobosco, e che quindi spaziano dal mattone all'arancione, fino al bordeaux, ma che abbracciano anche tutte le declinazioni del verde scuro. Bene anche i colori che virano al viola e al vinaccia, così come tutte le tonalità di marrone, che ricordano le spezie, la cioccolata calda e le giornate da passare tra il tepore delle mura domestiche.