Questo trattamento è ormai impiegato da molti anni, in quanto fu introdotta per la prima volta nel 1953 dal medico dermatologo newyorkese Abner Kurtin.

La dermoabrasione è una tecnica impiegata in dermatologia e in medicina estetica. Più precisamente, si tratta di un trattamento che prevede la rimozione controllata degli strati più superficiali della pelle ( epidermide e derma ) del volto o del corpo, allo scopo di "correggere" e attenuare inestetismi, come le rughe , le cicatrici di varia origine (da acne , da varicella , ecc.), le macchie cutanee, le smagliature e perfino i tatuaggi.

Come si esegue

La dermoabrasione viene praticata attraverso l'impiego di un apposito strumento - il dermoabrasore - che esegue la rimozione meccanica degli strati superficiali della pelle.

Questo strumento è costituito da una testa rotante, che può essere realizzata in diversi materiali e forme. Ad esempio, per eseguire la dermoabrasione si possono impiegare micro-spazzole di acciaio oppure micro-frese diamantate.

L'azione di rimozione degli strati superficiali della pelle è resa possibile dalla velocissima rotazione della fresa, conferitale dai piccoli motori a essa collegati, analoghi a quelli impiegati nei trapani dei dentisti.

La fresa, una volta azionata, viene premuta dal medico sull'area di pelle che deve essere trattata. La pressione esercitata sulla cute del paziente deve essere sufficiente a raggiungere la porzione superficiale del derma, ma non la sua regione più profonda. Se la pressione esercitata durante la dermoabrasione fosse eccessiva, infatti, la pelle verrebbe gravemente danneggiata e si potrebbero creare nuovi solchi e cicatrici.

Per ottenere risultati ottimali, solitamente, il medico esercita una pressione maggiore in corrispondenza della parte centrale e più profonda dell'inestetismo (rughe, cicatrici, ecc.) e poi tenderà a "sfumare" e ad alleggerire la pressione man mano che si avvicina ai bordi dello stesso. In questo modo, si dovrebbe riuscire a evitare di far comparire fastidiose linee di demarcazione fra la pelle "rigenerata" dall'intervento e la pelle che invece non è stata sottoposta al procedimento.

Vista la delicatezza e la precisione con le quali è necessario condurre questo tipo d'intervento, appare chiaro come sia fondamentale rivolgersi solo ed esclusivamente a personale e medici altamente specializzati in questo tipo di procedure. Anche se non molto invasiva, infatti, la dermoabrasione può essere considerata una vera e propria operazione chirurgica.

Normalmente, questa procedura viene eseguita in anestesia locale (eventualmente in associazione a un sedativo) in ambito ambulatoriale o in day hospital. Tuttavia, nel caso in cui la procedura debba essere effettuata su aree del volto o del corpo più estese, essa può svolgersi anche in anestesia totale e, in questo caso, il paziente verrà ricoverato in un'adeguata struttura per almeno una notte.

Quanto dura l'intervento di dermoabrasione?

La durata dell'intervento può variare in funzione dell'estensione dell'area del viso o del corpo che dev'essere trattata. Ad ogni modo, normalmente, il trattamento dura dai 30 ai 60 minuti circa.