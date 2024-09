Danni del sole sulla pelle: cosa fare?

Cosa causa il sole alla pelle? Sono tanti i danni del sole sulla pelle che dovresti conoscere: attraverso i raggi ultravioletti emessi (e soprattutto in caso di esposizione prolungata senza un'adeguata protezione solare) si può incorrere in scottature, favorire la comparsa di macchie, accelerare l'invecchiamento cutaneo e la formazione di rughe.

Che danni fa il sole alla pelle? Causa iperpigmentazione e macchie;

rende la pelle più secca e spessa;

causa invecchiamento precoce;

provoca scottature e irritazioni. Se da una parte il sole è oggettivamnete una fonte di energia, quando si parla della pelle, la sua esposizione eccessiva può causare una serie di danni significativi, a breve e lungo termine. Oltre alla perdita di elasticità e alla formazione di rughe, esporsi al sole può causare iperpigmentazione. Si tratta della comparsa di macchie che si formano quando i melanociti, le cellule che producono il pigmento melanina, reagiscono in modo eccessivo ai raggi UV. Un altro effetto dannoso che dovresti prendere in considerazione è la creazione di una grana cutanea irregolare. La pelle diventa più ruvida al tatto e meno luminosa a causa della perdita di idratazione e dell'ispessimento dello strato corneo come reazione protettiva contro i danni solari. Per approfondire: Abbronzatura e Fotodanneggiamento: quali danni può provocare il sole?

Come curare la pelle rovinata dal sole? Ripristinare l'idratazione con prodotti lenitivi e idratanti;

fare scrub per esfoliare la pelle;

scegliere trattamenti antimacchia per combattere l'iperpigmentazione;

affidarsi ai trattamenti più innovativi in campo beauty. La prima missione è sicuramente quella di riequilibrarare l'idratazione. Quando si prende il sole, la pelle tende a disidratarsi, squamarsi e seccarsi. Per riparare la barriera cutanea, dovrai utilizzare una crema idratante ricca di ingredienti nutrienti tra cui l'acido ialuronico, il burro di karité e la glicerina che aiutano a trattenere l'acqua e a ripristinare l'elasticità della pelle. Dopo una giornata al sole, l'uso di prodotti lenitivi come il doposole a base di aloe vera o creme contenenti pantenolo fornisce un immediato sollievo e aiutare a ridurre l'infiammazione. L'aloe vera, in particolare, ha proprietà idratanti e rigeneranti che accelerano la guarigione della pelle scottata e irritata. Un'esfoliazione regolare aiuta a rimuovere queste cellule e a stimolare il rinnovamento cutaneo. Puoi usare scrub delicati in modo regolare per ottenere il massimo da questo trattamento. Ricordati di evitare esfolianti troppo aggressivi, specialmente se la pelle è ancora infiammata o arrossata. Uno dei segni più comuni del danno solare è la comparsa di macchie scure che possono essere trattate con ingredienti schiarenti come la vitamina C e l'acido azelaico, i quali inibiscono la produzione eccessiva di melanina e favoriscono un colorito più uniforme. Per trattare i segni dell'invecchiamento causati dal sole, come rughe e perdita di tonicità, si possono utilizzare prodotti che contengono peptidi, collagene e antiossidanti. I peptidi aiutano a stimolare la produzione di collagene, mentre gli antiossidanti, come la vitamina E e il coenzima Q10, proteggono la pelle dai danni ossidativi e favoriscono la riparazione cellulare. Se i segni dell'invecchiamento sono più profondi, è possibile considerare trattamenti dermatologici più intensivi, come il microneedling, la luce pulsata o il laser frazionato, che lavorano stimolando la produzione di nuovo collagene e migliorando l'aspetto generale della pelle danneggiata.

Come proteggere la pelle dai danni del sole? Scegli una crema con SPF adatto;

non esporti nelle ore in cui i raggi sono più forti;

proteggiti provando a restare all'ombra. Tra i metodi più efficaci che dovresti conoscere per proteggerti dal sole c'è utilizzare una crema solare ad ampio spettro. Ti consigliamo di optare per un fattore di protezione solare adatto al tuo fototipo, applicarlo quotidianamente anche in città e durante l'inverno. I raggi solari sono più intensi tra le 11 del mattino e le 4 del pomeriggio, per cui è ti suggeriamo di evitare di esporti durante queste ore, se possibile. Se devi uscire, cerca di prediligere aree ombreggiate o creare una barriera con l'abbigliamento e la protezione solare. Se ti trovi all'aperto, specialmente in spiaggia o in piscina, l'uso di ombrelloni o parasoli può fornire un'ulteriore protezione. Se prevedi di fare attività in acqua o sudare molto, è meglio optare per una crema solare resistente all'acqua. Quando sei vicino a superfici riflettenti come acqua, sabbia, neve o asfalto, devi sapere che queste possono intensificare l'effetto dei raggi UV.