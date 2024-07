Cuticole infiammate: come curarle?

Come curare un’infezione alle cuticole? In base all'origine dell'infezione o delle cuticole infiammate, è possibile risolvere il problema facendo impacchi idratanti sulla parte interessata, o in casi più importanti ricorrendo a terapie specifiche come antimicotici, antibiotici o altre infezioni di origine batterica. Se dopo la rimozione il problema persiste, infatti, può essere importante rivolgersi al dermatologo.

Perché mi fanno male le cuticole? Manicure eseguita in maniera approssimativa, con prodotti troppo aggressivi o strumenti non igienizzati e di scarsa qualità.

Semipermanente o gel rimosso in maniera errata, che provoca l'indebolimento dell'unghia e di conseguenza una maggiore probabilità di penetrazione di batteri, funghi e altri microbi.

Disidratazione cutanea: la pelle non è stata correttamente idratata per un lungo periodo di tempo, e le cuticole si sono ispessite fino a ingrossarsi e provocare dolore.

Lavaggio frequente delle mani o esposizione prolungata all'acqua, specialmente calda. Queste abitudini tendono a seccare le cuticole e renderle più vulnerabili alle aggressioni esterne.

Esposizione a condizioni climatiche critiche, come caldo eccessivo o freddo molto intenso.

Carenze vitaminiche, come per esempio una dieta povera di vitamina B o ferro.

Onicofagia, ovvero l'abitudine a mangiarsi le unghie provocando traumi e lesioni non solo all'unghia, ma anche alle pellicine che la affiancano e che spesso vengono prese di mira da questa routine nervosa. Naturalmente la bocca, essendo veicolo di batteri, tenderà a infettare più facilmente un'area danneggiata da piccoli morsi insistenti.

La cuticola si è infiammata per via di un'infezione fungina o batterica, a causa di contatto con materiale infetto. Si chiama paronichia: è un'infezione del tessuto periungueale, ovvero dei tessuti dermici che si trovano intorno all'unghia. I suoi sintomi includono spesso: dolore intenso ai lati dell'unghia quando si usa quello specifico dito, calore, arrossamento e, in alcuni casi, fuoriuscita di sangue o pus o distaccamento del letto ungueale. Se la cuticola s'infiamma, è molto probabile che non sia stata messa in condizioni di svolgere il suo lavoro correttamente. Potrebbe non essere stata correttamente idratata, o magari potrebbero sussistere patologie sottostanti che indeboliscono le unghie e provocano le cuticole infiammate. Se ti rendi conto che è un problema con cui devi convivere con una certa frequenza, vale la pena capire con il proprio dermatologo quali potrebbero essere le cause. Una cuticola infiammata, nonostante sia una piccola pellicina, può provocare molto dolore localizzato e, in alcuni casi, rendere le dita interessate particolarmente difficili da impiegare nelle attività quotidiane.

Come far sgonfiare le cuticole infiammate? La prevenzione attraverso l'idratazione è l'unico modo per evitare le cuticole infiammate.

Applicare oli specifici per cuticole, pensati per nutrire in profondità questa parte così delicata, e così importante, della mano. Ottimi l'olio di jojoba e l'olio di mandorle, che hanno funzione nutriente, lenitiva e soprattutto ammorbidiscono una cuticola estremamente rigida, particolarmente dolorosa e dunque più propensa a danneggiarsi nelle piccole attività quotidiane.

Applicare la crema idratante su base quotidiana, e al bisogno anche più volte al giorno. Se il prodotto è di qualità non ne occorrerà molto e si assorbirà in fretta. Se hai bisogno di un'azione d'urto sulle cuticole gonfie e che fanno male, puoi provare un maniluvio a base di acqua calda, almeno per 5 minuti, a seguito del quale puoi applicare i tuoi oli preferiti, o magari immergere le unghie interessate in un dito di olio d'oliva, realizzando un impacco efficace e molto lenitivo, sempre disponibile in tutte le case. Per approfondire: Cuticole dure delle unghie: come renderle morbide e belle?

Come disinfettare le cuticole? Per capire come disinfettare correttamente le cuticole è importante comprendere quali siano le cause dell'infezione stessa. Non è sempre facile capirlo da casa, specialmente se è la prima volta che succede. Potrebbe essere necessario contattare un medico, o addirittura un dermatologo, per comprendere a fondo l'origine dell'infiammazione o addirittura dell'infezione. A quel punto, sarà lui a somministrare i prodotti adeguati. Per approfondire: Unghie: le verità e falsi miti da sfatare per prendersene cura correttamente

Cuticole infiammate: quando chiamare il medico? Cuticole infiammate e febbre.

Dolore diffuso non solo alle cuticole, ma anche a tutto il dito o addirittura alla mano.

Brividi.

Dolori articolari.

Dolori muscolari.

Sviluppo di striature rosse attraverso la pelle che vanno dalla cuticola infiammata fino al dito o al polso. In linea generale, le cuticole infiammate non costituiscono un problema tale per cui è necessario chiamare il medico. Molto spesso, attraverso l'idratazione e la pazienza, le cuticole infiammate si risolvono da sole. Quando però le recidive sono frequenti, o magari il problema non guarisce affatto, è indispensabile parlarne con un medico competente, e di cui sentiamo di poterci fidare. In caso dei sintomi elencati qui sopra, è molto probabile che si stia verificando un'infezione importante, la quale può essere trattata solo attraverso medicinali da prescrizione.