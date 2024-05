Contorno occhi a 50 anni: come curarlo senza lifting? Il viso è il nostro principale biglietto da visita e gli occhi sono lo specchio dell'anima: date queste premesse è più che naturale cercare di curare il contorno occhi a 50 anni, tentando di minimizzare i segni del tempo che, in modo del tutto fisiologico, iniziano ad apparire e a ridurre leggermente il nostro fascino. Nella nostra ricerca della soluzione migliore potremmo anche valutare il lifting e altri trattamenti più o meno invasivi che comprendono l'uso di aghi e bisturi. Se non siamo convinte, però, non disperiamo: esistono delle soluzioni più naturali che possiamo sicuramente sfruttare, fermo restando che ci vorranno costanza e pazienza. Prima di scoprire tutto sull'argomento, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Come prendersi cura del contorno occhi Il contorno occhi è un'area particolarmente sensibile e delicata del viso. Tende infatti a invecchiare più velocemente rispetto alle altre zone del volto, sia per le sue caratteristiche che per le sollecitazioni legate alla mimica facciale e agli agenti atmosferici come umidità, vento e cambiamenti di temperatura. Parliamo dunque dell'area che circonda gli occhi, chiamata anche zona perioculare. In questa parte del viso la pelle è più sottile, le fibre di collagene sono poche, così come il grasso cutaneo e la circolazione linfatica. Di conseguenza la pelle del contorno occhi è soggetta a ritenzione di liquidi, spesso appare secca e predisposta a rughe d'espressione, occhiaie e borse. Proprio per questo è essenziale scegliere dei trattamenti specifici per prendersi cura di questa zona, tenendo conto, ovviamente, delle sue caratteristiche specifiche. Per approfondire: Invecchiamento cutaneo: quando inizia?

La skincare per la zona perioculare Il contorno occhi è l'area più delicata del viso, dunque maggiormente soggetta alla formazione di segni del tempo e rughe. Una corretta skincare routine e prodotti specifici sono essenziali per mantenere la pelle giovane e luminosa, soprattutto a 50 anni. Sia la mattina che la sera prenditi cura del tuo contorno occhi con: Latte detergente;

Siero;

Crema idratante. Il latte detergente rappresenta il primo step ed è fondamentale per eliminare i residui di make up e le impurità. Detergere con attenzione il viso, usando un dischetto bagnato, è importantissimo per rendere maggiormente reattivi i prodotti specifici per il contorno occhi. Passa poi al siero, picchiettandolo con delicatezza su tutta l'area sino a quando non si sarà assorbito completamente. Infine applica la crema idratante con i polpastrelli per riattivare la circolazione. Muovi le dita dall'interno verso l'esterno, toccando sia la palpebra superiore che quella inferiore. Per approfondire: Contorno occhi: quali prodotti servono e come scegliere

I trattamenti specifici Il contorno occhi richiede dunque attenzioni speciali, utili per mantenere lo sguardo fresco e luminoso. Per rispondere al meglio a queste esigenze è importantissimo scegliere i prodotti giusti, ad alta efficacia e formulati con principi attivi. Per mantenere alta l'elasticità e l'idratazione punta su una crema all'acido ialuronico puro, ottima per stimolare la rigenerazione del tessuto connettivo e la produzione del collagene. Questo trattamento è l'ideale per rimpolpare il contorno occhi e mantenerlo turgido, consentendo alla pelle di immagazzinare acqua. Largo spazio pure al gel contorno occhi, ottimo per ridurre le borse, le occhiaie e le rughe. L'ideale sarebbe scegliere un prodotto con caffeina e niacinamide, dall'azione decongestionante e vaso-protettiva. Per potenziare l'effetto dei trattamenti nell'area perioculare andrebbero usati anche i patch occhi e una maschera specifica dall'effetto levigante, idratante e illuminante. Per approfondire: Come ridurre le rughe del contorno occhi: effetto istantaneo

Ginnastica facciale per il contorno occhi La ginnastica facciale può rivelarsi particolarmente utile per ridurre le rughe e le occhiaie nella zona del contorno occhi. Questi esercizi si concentrano sui muscoli che si trovano intorno agli occhi e sono ottimi per donare turgore e luminosità alla zona perioculare. Si parte rilassando i muscoli del viso. Poi con gli occhi aperti solleva le palpebre inferiori, cercando di non muovere quelle superiori. Mantieni questa posizione per qualche istante, poi rilassa e torna alla posizione di partenza. Per aumentare la circolazione e alleviare la tensione posiziona le tre dita medie delle mani sotto l'occhio. Tieni la pelle tirata, provando a chiudere gli occhi delicatamente. Mantieni questa posizione, contando sino a dici. Esegui cinque ripetizioni. Per approfondire: Contorno occhi: gli esercizi antiage per spianare le rughe