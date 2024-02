Gran parte dell'azione migliorativa sull'estetica del viso e della testa è a carico alla chirurgia estetica. Pur tuttavia, con l'alimentazione e più in generale con lo stile di vita si può migliorare l'aspetto del volto; questo è tanto più vero per gli uomini piuttosto che per le donne. Vediamo come. Shutterstock

Tessuto adiposo del collo e del viso Tra gli inestetismi del volto che possono essere corretti con l'attività fisica e la dieta citiamo quelli dovuti all'accumulo di grasso. Parliamo soprattutto del collo, del doppio mento e di un'eccessiva importanza delle guance. Questo è maggiormente vero per gli uomini, mentre le donne giovani possono spesso avere una parvenza ingannevole a causa della distribuzione ginoide (a pera) dell'adiposità. Riducendo la percentuale di grasso corporeo totale si ridurrà di conseguenza il grasso sul collo e sul volto. Ovviamente, tale correlazione non è sempre immediata e talvolta il doppio mento è dovuto a una specifica conformazione dei tessuti connettivi, muscolari ecc. Attenzione però, un'eccessiva magrezza può determinare l'effetto indesiderato di enfatizzare le rughe del viso. A ciò devono ovviamente stare maggiormente attenti i più maturi, ma anche un trent'enne con bassa percentuale adiposa può facilmente dimostrare dieci anni in più.

Borse e occhiaie L'argomento è spinoso. Borse e occhiaie possono far parte del corredo genetico lasciato dalla vostra famiglia, ma in parte dipendono dallo stato psico-fisico corrente e pregresso. L'eccessivo stress aumenta in maniera transitoria e definitiva questi due inestetismi, esattamente come per le rughe. A proposito di queste ultime, pur consapevoli che rappresentino forse il difetto estetico più odiato, siamo davvero obbligati a rimandare la lettura verso i numerosi articoli scritti sul nostro sito. In merito a borse e occhiaie invece, possiamo sostenere che alcune correzioni sullo stile di vita sono in grado di migliorare sensibilmente la condizione. Primo fra tutti il sonno. Ovvio direte, ma come possiamo ottimizzare le ore di sonno? Programmandole e cercando di rispettare quanto vi prefissate. Ciò comporta una serie di modifiche sostanziali, che potrete leggere al link sottostante. In secondo luogo, il momento del risveglio. Questa delicata fase influisce pesantemente sull'evidenza di borse e occhiaie. Per chi fa i turni, per esempio, ma anche per le casalinghe o per chi lavora da casa, è indispensabile ritagliarsi il tempo necessario per attivare il sistema nervoso centrale. Per fare due esempi banali, alcune persone "non si svegliano" senza una doccia; altre devono fare immediatamente colazione. Un'ultima categoria è quella di chi necessita la pratica di attività motoria – di qualunque genere. Per approfondire: Come Dormire Bene

Capelli e sopracciglia In ambito di chirurgia estetica, parliamo soprattutto di calvizie. Alcuni uomini hanno una sfavorevole mappa recettoriale del diidrotestosterone (DHT) – il derivato del testosterone che comporta la perdita dei capelli – che porta ad una alopecia maschile anche prematura. Esistono terapie farmacologiche in grado di rallentare il diradamento dei capelli, ma l'unico intervento risolutivo è il trapianto. Il trattamento consiste nel prelievo di una "striscetta" di cuoio capelluto dalla nuca, si separano poi i singoli capelli completi di radice e si innestano nella zona da rinfoltire. È sufficiente una sedazione locale in day hospital. I capelli così trapiantati ricrescono in 4-6 mesi e non ricadranno più. Le tecniche sono comunque in fase id perfezionamento e non è da escludere che in pochi anni questa tecnica venga superata da un'altra all'avanguardia. Non tutti sanno che questo approccio può essere utile anche per la zona delle sopracciglia, ove si può verificare scarsità pilifera in non poche ragazze.