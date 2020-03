Estetica delle Gambe

Cultura Fisica di Cosce e Glutei

Cultura fisica di cosce e glutei per gli uomini

Potenzialmente, i maschi possono ottenere gran parte di ciò che cercano tramite la cultura fisica, senza ricorrere alla chirurgia. È raro che il giovane maschio abbia adiposità localizzate a livello di cosce e glutei, essendo queste concentrate maggiormente sul ventre. In genere, i difetti presenti nella parte inferiore del corpo sono risolvibili in toto seguendo con disciplina e costanza un adeguato programma di allenamento e alimentazione.

L'obbiettivo estetico dell'uomo è solitamente quello di sollevare, tonificare i glutei e ipertrofizzarli senza esagerare, sviluppando al contempo il volume di cosce e polpacci.

Sono sempre preferibili esercizi multiarticolari come squat, pressa, stacchi da terra, da integrare con monoarticolari come legs curl, legs extension, ed eventualmente macchine per adduttori e abduttori. In genere non è necessario un lavoro monoarticolare di isolamento sul gran gluteo e sul piccolo/medio gluteo, anche se certi casi possono richiederlo per migliorare la "separazione" visiva.

Oggi anche per la figura maschile è richiesto un volume muscolare relativo, dando invece più spazio alla definizione e alla separazione muscolare. Si parla ovviamente di estetica, non di body building.

È possibile dire che i ragazzi possono sistemare, risolvere l'estetica della loro parte inferiore (cosce-glutei-polpacci) lavorando tutto con la cultura fisica, senza ricorrere al bisturi.

Cultura fisica di cosce e glutei per le donne

Quello che è stato detto, nell'articolo dedicato, per l'addome maschile, vale in toto per cosce/glutei femminili. Infatti, il pattern ormonale femminile vuole che le ragazze tendano ad accumulare maggiormente grasso e liquidi su cosce e glutei, che quindi sono le zone che si definiscono per ultime.

Per quanto vi sia sempre l'individualità morfologica e fisiologica da valutare, in linea generale le ragazze debbono tonificare e al contempo snellire l'area inferiore del corpo. Questo si ottiene con programmi di cardio fit training, che combinino stazioni cardio con stazioni di pesistica. Gli esercizi principali sono affondi, affondi laterali e squat con manubri, eventualmente da completare con legs curl, adduttori alla macchina, slanci e slanci laterali; ogni serie andrà portata a cedimento, poiché solo il sovraccarico darà benefici.

L'alimentazione è leggermente ipocalorica, con maggiore attenzione alla ripartizione dei macronutrienti energetici tanto quanto più contenuto sarà il taglio energetico.

Con un programma specifico di cultura fisica, anche la maggior parte delle ragazze può estetizzare la propria parte inferiore senza ricorrere al bisturi. Pur tuttavia resta una minor fetta di popolazione femminile che non riesce a raggiungere in maniera soddisfacente il proprio traguardo estetico. In un numero statisticamente rilevante di casi, l'accumulo su cosce e glutei è difficile da trattare e può lasciare degli "antiestetici" cuscinetti pur avendo portato tutti gli altri distretti a definizione buona.

Se il calo è importante poi, in fase di dimagrimento può rimanere della pelle rilassata eccedente, che si può risolvere con le stesse accortezze citate per l'addome. Ma qualora non si riesca a raggiungere un riassorbimento adeguato dell'epidermide ecco che ci troviamo in necessità di bisturi.