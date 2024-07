Cronocosmesi: cos'è e a cosa serve?

Cronocosmesi: cos'è la skincare che tiene conto del tempo? La cronocosmesi indica un approccio metodico alla skincare che si adatta al ciclo circadiano e al passare delle stagioni, adattandosi alle esigenze specifiche del momento attraverso la sostituzione dei prodotti in base, anche, all'ora del giorno.

A cosa serve la cronocosmesi? A rispettare il ritmo naturale di rigenerazione della pelle;

A massimizzare l'efficacia dei prodotti che andiamo ad applicare;

A trovare il prodotto giusto in base all'ora, alla temperatura, alla situazione e all'età. La cronocosmesi rispetta i tempi naturali della pelle e la temperatura esterna, prende in considerazione i momenti di alimentazione e quelli di digiuno e mette in evidenza il fatto che questo grande organo rispetta la legge naturale del tempo che passa, non solo nell'arco della giornata ma di tutta la vita. Una pelle giovane ha bisogno di nutrienti diversi dalla pelle matura.

Come applicare la cronocosmesi diurna? Appena sveglie, bere un bicchiere colmo d'acqua per attivare l'idratazione interna;

Effettuare una detersione leggera del viso;

Praticare la regolare skincare in base alla stagione e al tipo di pelle;

Applicare sempre un filtro solare contro i raggi UVA e UVB, in tutte le stagioni;

Prediligere prodotti che proteggono da smog e inquinamento;

Evitare le formulazioni troppo ricche e scegliere invece prodotti leggeri, capaci di promuovere il risveglio cellulare. La cosmesi diurna che tiene conto della stagione varia sempre un po', anche in base ai prodotti che abbiamo in casa. Per esempio d'estate si tenderà a prediligere un siero più leggero, mentre d'inverno si può sperimentare con siero e crema idratante in combinazione, in base alle esigenze specifiche, e maschere più nutrienti. La detersione, per quanto leggera, è uno step fondamentale da eseguire almeno una volta al giorno, ma se possibile anche la mattina.

Come applicare la cronocosmesi notturna? Prima di andare a dormire, gustare una tisana rilassante senza zuccheri aggiunti;

Predisporre la pelle a una pulizia con acqua micellare, latte detergente e tonico;

Effettuare una skincare routine adatta alla stagione e al tipo di pelle;

Di notte, i trattamenti possono essere più "importanti" a livello di texture, con una velocità di assorbimento meno immediata, ma altamente efficace;

La notte la pelle è più ricettiva, e questo è il momento più adatto per applicare i trattamenti anti-age. La notte è quel momento della giornata in cui la pelle, anche matura, si rigenera in base ai mezzi che le vengono forniti. Utilizzare un olio viso, una maschera e praticare una skincare dedicata alla notte fornisce alla pelle quel tanto di più che può davvero fare la differenza in termine di prevenzione delle rughe, pelle liscia e soprattutto elastica e rimpolpata. Dalle 19 alle 21 la pelle comincia ad attivare i primi meccanismi riparatori, pensati per sanare i danni provocati dalla luce del giorno. Dopo le 22, si attivano i fibroblasti che producono, anche in funzione della capacità individuale e dell'età, cellule nuove come elastina e collagene. Oltre a scegliere prodotti ricchi di retinolo e acido ialuronico, possiamo optare per tutti quei trattamenti che vengono normalmente sconsigliati durante il giorno, data la fotosensibilità del principio attivo (es: acido glicolico). Come sempre, prima di scegliere un prodotto e un ingrediente particolare o con controindicazioni specifiche, è importante farsi dare un nulla osta dal dermatologo di fiducia: la medicina rimane un punto di riferimento primario anche quando si parla di cronocosmesi. Per approfondire: Skincare estiva: quali sono gli attivi da evitare?