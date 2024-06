Cristalloterapia: come curare la pelle con le pietre?

Anche se alla base di tutto ciò c'è il presupposto per il quale ogni corpo possiede un campo energetico peculiare, i benefici per la pelle sono invece da legarsi a questioni più "concrete" : composizioni chimiche, estratti minerali e naturali e contatto con l'epidermide portano effettivamente dei benefici.

La cristalloterapia è una disciplina olistica , incentrata sull' uso dei cristalli , così come di minerali e pietre di varie forme per il raggiungimento di un generale stato di benessere . Ciò riguarda tanto la mente quanto il fisico , perché questi minerali possiedono elementi intrinsechi che riescono a stimolare le risorse energetiche naturali.

Quali pietre si usano per la pelle?

Non è un caso, dunque, che i cristalli principalmente impiegati per la cura della pelle siano quelli che hanno proprietà documentate. Queste pietre sono spesso usate nei prodotti per la skincare, in piccoli frammenti o in polvere, dopo essere ovviamente passate attraverso processi di raffinamenti, oppure lavorate per trasformarsi in strumenti ad hoc per massaggiare o stimolare viso e corpo. Ecco quali sono le più potenti:

Ambra;

Ametista;

Quarzo;

Giada;

Malachite;

Diamante.

L'ambra è una resina fossile dalle ben note caratteristiche: grazie all'acido succinoso presente al suo interno, infatti, agisce come biostimolante. L'acido succinoso non perde le sue proprietà quando cambia forma, di conseguenza l'ambra può dunque essere trasformata in polvere o oro e mantenere le sue proprietà antinfiammatorie e atossiche.

Anche l'ametista è un ben noto ingrediente per le creme anti età, vantando proprietà antiossidanti. Aiuta di fatto a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi. Riduce inoltre i segni dell'invecchiamento precoce.

Passiamo ora al quarzo: questa pietra ha effetti lenitivi, illuminanti e antiossidanti. Garantisce un aiuto contro i primi segni del tempo sulla pelle. Rilassa l'espressione e dona al viso un aspetto più sereno. La giada rappresenta l'elemento cardine della maggior parte dei roller in circolazione. Ha un effetto rassodante e detossificante, favorendo la distensione dei muscoli del viso.

La malachite è parte di molte skincare perché agisce proteggendo la pelle e riparandone i danni. Il minerale riesce infatti a contrastare i radicali liberi, riducendo lo stress ossidativo. Tra gli effetti visibili vi è anche la riduzione dell'infiammazione, che favorisce la rigenerazione cutanea.

Infine, il diamante dona una notevole proprietà luminosa. Grazie all'adamantina è stata verificata una diminuzione della percezione delle rughe superiore al 60%, esaltando la luminosità del colore della pelle.