Cosa sono? Le creme viso effetto botox sono cosmetici formulati per essere applicati sulla pelle del volto con il fine di ottenere un effetto antietà.

A cosa servono le creme viso effetto botox? Le creme viso effetto botox sono sostanzialmente creme antirughe che, imitando l'azione del botulino, si rivelano utili per contrastare le rughe di espressione. Le rughe di espressione sono solchi cutanei causati dalla contrazione dei muscoli mimici. Si manifestano anche in giovane età ogniqualvolta la muscolatura facciale viene coinvolta per esprimere emozioni e sentimenti. Quando la pelle è giovane, tuttavia, non appena i muscoli si rilassano, le rughe d'espressione scompaiono; man mano che il tempo avanza, invece, la struttura cutanea si altera e la pelle tende a perdere tono ed elasticità, facendo sì che le rughe d'espressione divengano permanenti.

Cosa vuol dire effetto botox? Quando si parla di "effetto botox" con riferimento alle creme cosmetiche, si vuole indicare che l'applicazione del prodotto può esercitare un'azione analoga a quella della tossina botulinica impiegata in medicina estetica. La tossina botulinica, infatti, quando iniettata in determinate aree del volto, ha la capacità di provocare la decontrazione della muscolatura mimica attraverso il blocco della comunicazione fra gli stessi muscoli e le terminazioni nervose che li innervano.

Come funzionano? Le creme viso ad effetto botox sono realizzate con ingredienti attivi - meglio noti come "botox like" - capaci di esercitare un'azione simile ( ma non uguale, è importante sottolinearlo ) a quella esercitata dal botulino iniettato nell'ambito della medicina estetica. In atri termini, tali ingredienti sono in grado di favorire il rilassamento della muscolatura mimica facciale, appianando le rughe d'espressione come le rughe frontali, le rughe glabellari, le rughe a zampe di gallina o le rughe naso-labiali.

Quali sono gli attivi botox-like? Gli ingredienti attivi ad effetto botox che possono essere incorporati all'interno di una crema antirughe sono diversi; molti di essi appartengono al gruppo dei peptidi biomimetici. Fra questi ricordiamo: L' acetil esapeptide-8 : è uno dei più noti peptidi biomimetici ad azione botox-like impiegato all'interno delle creme antirughe; probabilmente, è meglio conosciuto con il nome commerciale di Argireline®.

: è uno dei più noti peptidi biomimetici ad azione botox-like impiegato all'interno delle creme antirughe; probabilmente, è meglio conosciuto con il nome commerciale di Argireline®. Il palmitoil esapeptide-19 : si tratta di un altro esapeptide (peptide formato da sei amminoacidi) capace di esercitare un'azione rilassante sui muscoli mimici facciali.

: si tratta di un altro esapeptide (peptide formato da sei amminoacidi) capace di esercitare un'azione rilassante sui muscoli mimici facciali. Il pentapeptide-18: è un ingrediente attivo composto da cinque amminoacidi conosciuto con il nome commerciale di Leuphasyl®. Anch'esso agisce in maniera analoga all'acetil esapeptide-8 favorendo il rilassamento della muscolatura facciale, ma attraverso un meccanismo d'azione diverso. Talvolta, il pentapeptide-18 e l'acetil esapeptide-8 vengono utilizzati in associazione all'interno delle creme antirughe. A questo elenco si aggiunge anche un altro piccolo peptide composto da soli due amminoacidi: il diacetato di dipeptide diamminobutirrilbenzilammide (dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate). Tale dipeptide è anche noto come "veleno di vipera" o con il nome commerciale "Syn-Ake®", in quanto la sua struttura ricorda quella di una molecola con attività ad azione paralizzante contenuta proprio nella secrezione velenosa di questo animale. Le creme viso antirughe che contengono questo dipeptide sono, per questa ragione, conosciute con il nome comune di "creme al veleno di vipera". Altro ingrediente ad avere azione botulino simile è l'estratto di Acmella oleracea e, più precisamente, lo spilantolo (un'alchilammide) in esso contenuto.