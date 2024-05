Creme viso al coenzima Q10: a cosa servono ed effetti antirughe

Cosa sono? Le creme viso al coenzima Q10 (o CoQ10) sono prodotti cosmetici pensati per prendersi cura della pelle del nostro viso, in particolare (ma non esclusivamente), per prevenire e ritardare il manifestarsi di segni del tempo come linee e solchi cutanei, altrimenti conosciuti come rughe. Grazie alle proprietà del coenzima Q10, infatti, è possibile conferire alla crema viso caratteristiche utili per proteggere la pelle dall'invecchiamento. Lo sapevi che… Il coenzima Q10 è una sostanza naturalmente presente nel nostro organismo coinvolta in processi cellulari fondamentali. Esso, infatti, è implicato nei meccanismi di produzione di energia cellulare e nei meccanismi antiossidanti che contribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. In quanto presente in tutto il nostro corpo, il coenzima Q10 è anche conosciuto con il nome di ubichinone.

A cosa serve il coenzima Q10 nelle creme viso? Proprietà del coenzima Q10 per la pelle ed effetto antirughe Applicato sulla pelle, il coenzima Q10 ha dimostrato di essere in grado di esercitare un'azione antiossidante, esattamente come fa all'interno del nostro organismo. Grazie a questa sua attività, il CoQ10 è in grado di combattere l'azione dei radicali liberi che si generano in seguito a processi metabolici endogeni e, soprattutto, in seguito ad aggressioni da parte di agenti esterni. Ad esempio, i raggi solari e le radiazioni UV in essi presenti sono in grado di favorire la formazione di specie radicaliche dell'ossigeno che determinano stress e danni ossidativi, favorendo e accelerando i processi di invecchiamento cutaneo (fotoinvecchiamento o photoaging). La presenza all'interno di creme per il viso del coenzima Q10 può quindi rivelarsi utile per ridurre l'azione delle specie radicaliche di cui sopra, contribuendo a proteggere le cellule della pelle dal danno ossidativo e a rallentare l'invecchiamento cutaneo. Questa azione protettiva si esercita sia nelle pelli mature che nelle pelli giovani, rendendo il coenzima Q10 un prezioso ingrediente cosmetico utile a tutte le età. Oltre a ciò, si ritiene che questo antiossidante possa contribuire a migliorare l'aspetto delle rughe sottili già formatesi e che possa determinare un miglioramento dell'aspetto cutaneo in generale. Naturalmente, è bene precisare che il coenzima Q10 non esercita un vero e proprio effetto antirughe, in quanto non agisce in maniera specifica contro questi segni del tempo; tuttavia, mediante la spiccata azione antiossidante che è capace di esercitare, questo ingrediente attivo può agire su alcuni di quei fattori che ne favoriscono la comparsa, neutralizzandoli. Per saperne di più: Coenzima Q10 per la pelle: cos'è, a cosa serve e benefici

Non solo creme viso Il coenzima Q10 è un ingrediente cosmetico che non rientra solo nella composizione di creme per il viso, ma anche nella formulazione di maschere per il viso, creme per il contorno occhi, creme per il corpo e perfino creme per le mani.