Creme Viso Antiage Migliori 2023: le più efficaci creme Antietà

Di conseguenza, la superficie cutanea diventa più opaca, disidratata e povera di consistenza. L'invecchiamento può essere accelerato da fattori intrinseci (come il patrimonio genetico-costituzionale) ed estrinseci (o atmosferico-ambientali, come l'esposizione a sole, polveri, inquinamento ecc.).

L'invecchiamento cutaneo è un processo multifattoriale strettamente correlato all'età, che si verifica con tempi e modalità per lo più individuali. Sia nel caso risulti evidente in maniera più o meno marcata, precocemente o più in là con gli anni, questo fenomeno è il fisiologico risultato una lenta degenerazione dei tessuti.

Le creme viso anti-age sono formulate con principi attivi mirati e sostanze funzionali altamente concentrate sia per prevenire, sia per trattare i segni del tempo. Alcuni di questi rafforzano la barriera cutanea e neutralizzano i radicali liberi , mentre altri stimolano il rinnovamento cellulare, proteggono le fibre elastiche e ne attivano la produzione.

Linee sottili, rughe, macchie sulla pelle e mancanza di tono si possono prevenire in una certa misura e rendere meno evidenti, grazie alle creme viso anti-age, in grado di:

L'industria cosmetica rende disponibili in un'ampia gamma di prodotti, specifici per ogni età e tipo di pelle , ma, per essere validi risultano importanti i seguenti componenti:

Creme Viso Anti-Age per il giorno

Le creme viso anti-age da giorno devono contenere filtri solari per difendere la pelle dalle radiazioni UV e fattori protettivi contro gli agenti ambientali che possono incidere nel processo d'invecchiamento della pelle, come l'inquinamento e gli agenti atmosferici. Per un effetto rigenerante e stimolante il ricambio cellulare, sono ideali i cosmetici a base di acido ialuronico (idrata e ricompatta), collagene (per l'elasticità), ceramidi (rinforzano lo strato cutaneo più superficiale), vitamina A (stimola il turn-over cellulare), vitamina C (combatte i radicali liberi), vitamina E (anti-ossidante) e flavonoidi (proteggono i piccoli vasi sanguigni che irrorano il viso).

La crema viso anti-age da giorno per le pelli "oltre gli anta" deve avere un'azione ridensificante e rimodellante, apportando idratazione e volume dove mancano; sono consigliate le formule che stimolano la produzione di collagene e nutrono intensamente. Nella skin-care routine, inoltre, non dovrebbero mancare prodotti anti-age specifici per le labbra ed il contorno occhi.

Crema Anti-Age Olaz Regenerist 3 Zone

La crema Olaz Regenerist 3 Zone è una crema anti-età con formula avanzata. La formulazione di questa crema antiage per il giorno comprende Vitamina B3 e acido ialuronico, Niacinamide e Pentapeptidi. Questi ingredienti aiutano la pelle ad avere un aspetto più tonico e fresco, la pelle viene idratata in profondità e le rughe pian piano si assottigliano. E' in grado di rigenerare le cellule superficiali della cute e di penetrare fino a 10 strati al di sotto della pelle. Nonostante la texture sia ricca e nutriente, la crema Olaz Regenerist può essere usata come base per il trucco.

Collistar Crema Energetica Anti-Età per Viso e Collo

Un'ottima specialità che regala al viso una carica di energia vitale e in più, grazie all'estratto di uva rossa Aglianico, pregiata varietà di uva DOC tipica della Campania, svolge una mirata azione detossinante.

Un trattamento anti-età che: