Quali sono le migliori creme viso a 60 anni? Tenendo conto che ogni pelle matura ha le sue esigenze specifiche, le creme viso a 60 anni dovrebbero sempre contenere antiossidanti, vitamina E, vitamina C, coenzima Q10, acido ialuronico a basso peso molecolare, peptidi e oli essenziali. L'obiettivo dunque è idratare in profondità e rimpolpare un viso che comincia a mostrare i segni del tempo.

Quali sono i migliori ingredienti per le creme viso a 60 anni? Acido ialuronico . Questa sostanza accompagna la skincare routine di uomini e donne già dopo i 25 anni d'età, e per una buona ragione. La sua qualità maggiore è quella di trattenere l'umidità all'interno della pelle, mantenendola turgida e rimpolpata.

Peptidi di collagene . Queste molecole del collagene (il quale nella sua interezza avrebbe un basso livello di assorbimento) sono ideali per stimolare la naturale produzione della pelle di questo ingrediente, favorendo l'elasticità e la compattezza del viso.

Ceramidi dei grassi essenziali . Il loro obiettivo nelle creme antirughe over 60 è quello di creare un barriera cutanea che migliora l'idratazione e protegge una pelle assottigliata e indebolita.

Vitamina E. Questa vitamina è un formidabile antiossidante che aiuta a proteggere dai danni dello smog e dell'inquinamento ambientale, riducendo le infiammazioni.

Vitamina B6 . Questa vitamina è deputata alla seboregolazione e aiuta anche a tenere sotto controllo gli effetti del tempo.

Bioflavonoidi . Queste sostanze idrosolubili rinforzano i vasi sanguigni e favoriscono la microcircolazione della pelle del viso, andando così a ridurre i problemi tipici delle pelle in menopausa, come la fragilità capillare.

Retinolo . Retinolo e retinale sono derivati della vitamina A, e hanno un potente effetto anti-age che aiuta concretamente a promuovere la produzione di collagene. I prodotti a base di sono di solito fotosensibili, e dunque dovrebbero essere utilizzati solo la sera.

Allantoina . Questa sostanza chimica è presente in molte piante, ed è un prodotto dell'ossidazione dell'acido urico. È cheratolitica e ricostruisce la pelle, ovvero idrata in profondità e al tempo stesso stimola la rigenerazione naturale della pelle. È un'alleata da non sottovalutare quando si vogliono contrastare le macchie della pelle, o si desidera calmierare l'effetto delle cicatrici.

Coenzima Q10 . Un formidabile antiossidante che aiuta i fibroblasti a produrre collagene ed elastina.

Acido kojico . Agente sbiancante e antiossidante.

Acido iperico . Olio di iperico dalle proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, oltre che un ottimo antibatterico che calma la pelle irritata.

Squalano . Si trova di solito nella pelle umana e aiuta a dare il giusto sostegno al naturale film idrolipidico della pelle.

. Si trova di solito nella pelle umana e aiuta a dare il giusto sostegno al naturale film idrolipidico della pelle. Oli vegetali. Sul mercato sono disponibili tantissimi oli vegetali dalle proprietà cosmetiche emollienti, lenitive e nutrienti. Per le pelli mature che devono combattere i radicali liberi consigliamo l'olio di avocado, l'olio di rosa canina e il burro di karité. Ogni pelle è un mondo a parte, e questa lista, pur contenendo la maggior parte di ingredienti più amati per le creme viso over 60 anni, è piena di ingredienti buoni, a patto che vengano applicati sulla pelle adatta. Non tutti i principi attivi sono adatti a tutti i tipi di pelli mature perché non tutte le pelli sono uguali. Discutere delle proprie scelte con il dermatologo è importante per molti motivi: trovare i giusti ingredienti può non essere facile. Inoltre, molto spesso, le creme per pelli mature hanno un costo più importante rispetto alla regolari creme idratanti, e per questo è fondamentale concentrare gli investimenti nei giusti prodotti. Per approfondire: Migliore crema antirughe per il viso

Quali sono i problemi più comuni della pelle matura? Perdita di elasticità;

Secchezza e disidratazione;

Macchie cutanee;

Perdita di luminosità;

Linee sottili;

Rughe profonde, anche l'espressione.