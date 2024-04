Creme solari scadute, sì o no? Per molte persone l'arrivo della primavera coincide con la voglia di organizzare i primi weekend al mare in attesa della tanto desiderata estate. Se poi la giornata e le temperature lo permettono, quale occasione migliore di questa per sdraiarsi un po' al sole e ricaricare il corpo di energia e Vitamina D? Forse nessuna, purché lo si faccia applicando sulla pelle la giusta protezione. Ma cosa fare se si hanno in casa solo creme solari scadute e dell'estate scorsa? Si possono utilizzare o è meglio di no? Ve ne parleremo dettagliatamente qui di seguito, ma prima vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Perché mettere la protezione solare? Partiamo dal presupposto che proteggere la pelle dai raggi nocivi del sole è fondamentale per prendersi cura della cute e preservarne la salute. E questo vale sempre, non solo al mare in estate, ma durante tutto l'anno e per ogni zona del corpo che viene esposta al sole. I raggi UV, infatti, colpiscono anche durante la stagione fredda, filtrando tra le nuvole, e anche città. Non a caso, infatti, è vivamente raccomandato l'utilizzo della crema solare con SPF alto (mai sotto al 30) come step immancabile della propria skincare viso. Proprio perché la pelle del volto è costantemente esposta ai raggi solari e necessita di una schermatura sempre attiva. Un passaggio tanto necessario quanto utile alla cura della cute e che la mette al riparo dai danni che il sole provoca su di essa.

Creme solari scadute: quali sono i rischi Può sembrare una frase ridondante, ma è vera: le creme solari scadute non hanno la stessa efficacia di quelle non scadute. Superati i tempi indicati sulla confezione, infatti, la protezione solare inizia a perdere gradualmente la propria capacità di proteggere la pelle dai raggi UV del sole. Ma non solo. Tra i maggiori rischi in cui ci si imbatte se si utilizzano creme solari scadute i più frequenti sono: La possibilità che si verifichino eruzioni cutanee anche di ampia estensione;

Un più rapido invecchiamento della pelle (con maggior formazione di rughe e macchie scure);

Una più alta probabilità che si sviluppino tumori cutanei. Questi effetti collaterali si verificano maggiormente nelle lozioni che contengono ingredienti come avobenzone o octinoxate. Facciamo dunque attenzione: non solo con un minor fattore protettivo quello che accade è che l'utilizzo della crema può risultare totalmente inutile verso i danni dei raggi solari, che agiranno indisturbati provocando scottature, eritemi solari o irritazioni, ma potremmo dover affrontare altri effetti collaterali.

Perché le creme solari scadute sono meno efficaci? Le creme solari, infatti, hanno indicativamente una durata massima che va dai 6 a 12 mesi. Ogni prodotto, però, soprattutto in base alla formulazione e alle sue caratteristiche, può avere tempistiche differenti. Per questo è importantissimo verificare questa informazione controllando quanto indicato sul PAO, Period After Opening, che si trova sull'etichetta o sulla confezione stessa della crema. Un dato che viene indicato da un simbolo, un vasetto aperto e un numero, che significa il periodo massimo entro il quale la crema solare deve essere utilizzata dopo l'apertura della confezione. Superato il tempo di utilizzo indicato dal PAO, la crema solare tende a diventare meno omogenea e più solida, rendendo difficile il suo utilizzo in modo uniforme sulla pelle. In più, oltre a diminuire il suo potere protettivo, è anche possibile che la crema solare scaduta si ossidi o sviluppi batteri al suo interno. Entrambi fattori che potrebbero portare a sviluppare reazioni allergiche o acne. Nel caso in cui, invece, abbiate in casa delle creme solari chiuse e ben sigillate acquistate un anno prima, il tempo di degradazione del prodotto è più lungo e quindi è possibile utilizzarla. Anche se è sempre meglio preferire una crema nuova, senza superare mai di troppi mesi il tempo indicato sulla confezione della stessa.