Le creme solari non sono tutte uguali: le migliori non irritano la pelle e, oltre a proteggerla a lungo dai raggi solari nocivi, contengono anche agenti idratanti . All'interno del loro INCI troverai ingredienti come ossido di zinco , biossido di titanio ed estratto vegetale di pongamia , filtri chimici come avobenzone e octinoxate - ma anche vitamine , oli naturali emollienti , lenitivi ed elasticizzanti.

Cosa c'è dentro la crema solare?

Nel paper scientifico "Sunscreens and their usefulness: have we made any progress in the last two decades?" ci si interroga su uno dei quesiti più importanti che riguarda le protezioni solari. Ovvero: che progressi ha fatto la cosmeceutica nello sviluppo di prodotti ad elevata tollerabilità della pelle, pensati non solo per evitare le scottature, ma anche capaci di resistere all'acqua e mantenersi stabili sotto i raggi del sole.

Abbiamo visto che molte creme solari contengono ingredienti come ossido di zinco e biossido di titanio, ma anche agenti chimici come mexoryl, avobenzone, bemotrizinol e octocrylene. Gli effetti di questi ingredienti, considerati generalmente a basso impatto tossicologico, non sono ancora del tutto validati dalla scienza moderna, e naturalmente possono cambiare da un tipo di pelle all'altro.

Quando si vanno a leggere le guide alle liste di ingredienti delle migliori creme solari, si trovano molte affermazioni come "nessuna evidenza", "possibile effetto indesiderato" e, peggio ancora, "sembra", seguito da effetti collaterali potenzialmente molto gravi, ma non validati da evidenze scientifiche.

Invitiamo coloro che si espongono al sole con regolarità, specie nelle ore più calde, a discutere del miglior prodotto solare con il loro dermatologo, il quale conosce bene la pelle del paziente e sa quali ingredienti possono dare problemi.