I filtri solari sono in grado di ritardare le scottature, riducono il rischio di comparsa di alcune lesioni indotte dai raggi UV (come le cheratosi attiniche ) e aiutano a prevenire il melanoma. Vediamo come scegliere il fattore di protezione solare adeguato al proprio fototipo e la formulazione più compatibile alle proprie esigenze.

Non manca, però, il rovescio della medaglia, ossia i danni che possono derivare da un irraggiamento solare incauto o eccessivo. Esporsi in modo sbagliato, senza proteggere adeguatamente la cute , significa incorrere in una serie di reazioni fotobiologiche responsabili di effetti dannosi acuti ( eritemi e scottature ) e cronici ( fotoinvecchimento ed aumentato rischio di sviluppare tumori della pelle ).

L'esposizione ai raggi solari ha effetti benefici sul sistema immunitario e rinforza le ossa attraverso la vitamina D , necessaria per fissare il calcio . La luce del sole, inoltre, stimola il rilascio di neurotrasmettitori , come serotonina e dopamina , che regolano i ritmi del sonno e favoriscono il buonumore .

Prendere il sole proteggendo sempre la pelle è il primo passo per non correre rischi.

Lo spray gel SPF 30 di Australian Gold è il prodotto più venduto su Amazon nell'ambito dei solari. La formulazione non contiene parabeni, paba, alcol, glutine e ha, invece, una piccola quantità di natural bronzer istantaneo di origine vegetale. Sebbene la marca non sia particolarmente conosciuta, almeno in Italia, le recensioni eccellenti degli utenti hanno reso lo spray gel di Australian Gold un bestseller. Anche chi ha la pelle chiara e chi si è recato in vacanza in paesi in cui il sole è molto forte, come i tropici, non ha che parle di lode per questo prodotto.

I filtri solari assorbono o riflettono i raggi UV. Generalmente, il numero SPF indica solo l'efficacia di una protezione solare contro i raggi UVB (quindi contro le scottature solari). Per difendere la pelle sia dai raggi UVB che UVA (che causano invecchiamento precoce della pelle), cercare una protezione solare che possa fornire protezione UV ad ampio spettro ( UVA/UVB ). Queste indicazioni sono presenti in etichetta o sulla confezione del prodotto solare.

Ciò non significa, come molti credono, che la durata di efficacia di un filtro può essere calcolato semplicemente moltiplicando il fattore di protezione con la durata del tempo necessario per subire danni cutanei senza protezione solare. Molti altri fattori, infatti, influenzano la quantità di raggi assorbiti, tra cui la durata dell'esposizione, l'ora del giorno, la posizione geografica e le condizioni meteorologiche.

In linea generale, i dermatologi raccomandano di utilizzare un fattore di protezione solare non inferiore a 15 e, generalmente, un fattore di protezione pari a 30 è considerato l'indice più adatto alle persone che svolgono attività all'esterno per lunghi periodi di tempo. Indicativamente, in ambiente laboratoristico, una crema solare con SPF 30 assorbe circa il 97% dei raggi UVB, mentre il SPF 15 assorbe circa il 93%.

A parte i rischi connessi al calore, infatti, l'azione del sole rappresenta un pericolo per scottature ed eritemi, che possono danneggiare in modo permanente la superficie cutanea e causare insorgenza prematura di rughe , macchie o, addirittura, alterazioni precancerose.

Per protezione solare s'intende una qualsiasi sostanza (o materiale) in grado di schermare i raggi ultravioletti e prevenire i potenziali effetti nocivi che potrebbero avere sulla pelle.

Formule e Texture

Quali sono le Tipologie di Prodotti Solari?

Crema, spray e latte solare : sono le formulazioni sicuramente più diffuse, in quanto gradevoli a livello cosmetico. La crema è più consistente rispetto al latte; oltre ad un effetto protettivo, svolgono anche un'azione idratante.

: sono le formulazioni sicuramente più diffuse, in quanto gradevoli a livello cosmetico. La crema è più consistente rispetto al latte; oltre ad un effetto protettivo, svolgono anche un'azione idratante. Oli solari : si distribuiscono facilmente sulla pelle, formando uno strato sottile, trasparente e resistente all'acqua. Non richiedono, inoltre, la presenza di conservanti. Tuttavia, sono consigliabili per chi è già abbronzato o presenta una pelle scura.

: si distribuiscono facilmente sulla pelle, formando uno strato sottile, trasparente e resistente all'acqua. Non richiedono, inoltre, la presenza di conservanti. Tuttavia, sono consigliabili per chi è già abbronzato o presenta una pelle scura. Gel solari : piacevoli da applicare, asciugano presto sulla pelle e hanno un'azione rinfrescante, ma una bassa protezione. I gel a base idroalcolica sono controindicati per le pelli sensibili.

: piacevoli da applicare, asciugano presto sulla pelle e hanno un'azione rinfrescante, ma una bassa protezione. I gel a base idroalcolica sono controindicati per le pelli sensibili. Stick solari : dotati di alto potere protettivo, hanno forma solida e si applicano su aree limitate (naso, labbra, macchie, cicatrici ecc.).

: dotati di alto potere protettivo, hanno forma solida e si applicano su aree limitate (naso, labbra, macchie, cicatrici ecc.). Acque solari: si presentano in forma liquida e acquosa; in genere, sono dotate di un scarso effetto protettivo, non resistono al sudore e ai bagni, pertanto soni sconsigliate alle pelli più chiare e sensibili.

I principi attivi nei cosiddetti filtri solari "chimici" (salicilati, cinnamati, oxybenzone, octylcrylene e altri) grazie alla loro struttura sono in grado di assorbire la luce UV. Attualmente, sono disponibili in commercio alcuni filtri chimici che permettono una copertura completa dello spettro ultravioletto (UVB, UVA corti e UVA lunghi).

Schermi Fisici

Il biossido di titanio e l'ossido di zinco, invece, sono sostanze minerali inerti e dal forte potere coprente, che riflettono fisicamente la luce del sole e che costituiscono schermi fisici. Le formule originali di questi filtri solari "fisici" conferiscono la colorazione tipicamente bianca quando sono applicati sulla pelle (fortunatamente, le formulazioni più recenti non lasciano traccia e si fondono con la naturale tonalità della pelle). Oltre a filtri e/o schermi, la formulazione del prodotto solare prevede l'aggiunta di eccipienti, i quali sono responsabili di determinare le seguenti caratteristiche: consistenza, resistenza all'acqua e alla sudorazione, facilità di applicazione, rapidità di assorbimento e la permanenza del prodotto sulla pelle e così via.

Resistenza all'Acqua

Quando un prodotto viene presentato come resistente all'acqua significa che è in grado di mantenere la sua capacità protettiva nel tempo. Si consiglia di ripetere comunque l'applicazione del prodotto dopo un contatto prolungato con acqua, sudore o varie superfici (asciugamani, vegetazione o sabbia).

Lo spray Garnier Ambre Solaire con SPF 50 è pensato per chi ha la pelle chiara o molto sensibile. Non contiene profumo, parabeni o coloranti o alcol, non unge e non è appiccicoso. Le recensioni sono generalmente molto positive, sia perché effettivamente il solare evita l'effetto oleoso, sia perché è piuttosto raro trovare una protezione 50 in formato spray. Un aspetto non molto apprezzato dagli utenti è, invece, la temperatura molto fredda del prodotto quando lo si spruzza sulla pelle.

Il latte solare Avène 50 è una protezione eccellente per chi appartiene al fototipo I o II, cioè ha pelle e capelli molto chiari, ma anche per chi si espone al sole in luoghi in cui è particolarmente forte. E' pratico e comodo e, come tutti i prodotti Avène, contiene la preziosa acqua termale. Le recensioni sono molto positive, gli utenti sottolineano come il prodotto consenta di avere una abbronzatura uniforme e la validità di questa protezione.

La crema BioNike Acteen Sun con protezione alta (50+) è molto indicata per chi ha la pelle a tendenza acneica. Infatti, questo prodotto ha anche un'azione regolatrice della secrezione sebacea. E' resistente all'acqua e contiene filtri per raggi UVA e UVB. Chi l'ha acquistata si dice molto contento dell'ottimo rapporto qualità prezzo e anche della particolarità del prodotto, ovvero il suo adattarsi alle pelli più grasse proteggendole senza sporcarle.