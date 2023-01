Creme Solari: le Migliori per Adulti e Bambini

I filtri solari sono in grado di ritardare le scottature, riducono il rischio di comparsa di alcune lesioni indotte dai raggi UV (come le cheratosi attiniche ) e aiutano a prevenire il melanoma . Vediamo come scegliere il fattore di protezione solare adeguato al proprio fototipo e la formulazione più compatibile alle proprie esigenze.

Non manca, però, il rovescio della medaglia, ossia i danni che possono derivare da un irraggiamento solare incauto o eccessivo. Esporsi in modo sbagliato, senza proteggere adeguatamente la cute , significa incorrere in una serie di reazioni fotobiologiche responsabili di effetti dannosi acuti ( eritemi e scottature ) e cronici ( fotoinvecchimento ed aumentato rischio di sviluppare tumori della pelle ).

L'esposizione ai raggi solari ha effetti benefici sul sistema immunitario e rinforza le ossa attraverso la vitamina D , necessaria per fissare il calcio . La luce del sole, inoltre, stimola il rilascio di neurotrasmettitori , come serotonina e dopamina , che regolano i ritmi del sonno e favoriscono il buonumore .

Prendere il sole proteggendo sempre la pelle è il primo passo per non correre rischi.

SPF

Cos'è il Fattore di Protezione Solare (SPF)?

Per protezione solare s'intende una qualsiasi sostanza (o materiale) in grado di schermare i raggi ultravioletti e prevenire i potenziali effetti nocivi che potrebbero avere sulla pelle.

A parte i rischi connessi al calore, infatti, l'azione del sole rappresenta un pericolo per scottature ed eritemi, che possono danneggiare in modo permanente la superficie cutanea e causare insorgenza prematura di rughe, macchie o, addirittura, alterazioni precancerose.

L'elemento chiave per scegliere bene un filtro solare è il numero presente su tutte le confezioni, indicato dopo la sigla SPF (dall'inglese Sun Protecting Factor, cioè fattore di protezione solare) che fornisce un'indicazione numerica (da 6 a 50+) relativa alla capacità del prodotto di schermare o bloccare i raggi del sole.

Livello di Protezione Anti-UV Basso: SPF 6 – 10

Medio: SPF 15 – 20 – 25

Alto: SPF 30 – 50

Molto Alto: SPF 50+

SPF: Come si Calcola?

Il fattore di protezione solare (SPF) è calcolato rapportando la quantità di radiazione che la pelle protetta dalla crema è in grado di filtrare prima di arrivare alla scottatura, rispetto ad un'esposizione della stessa superficie cutanea senza schermo. Maggiore è l'indice SPF, maggiore è la protezione dall'azione del sole, considerando che può arrivare fino ad un massimo di 50+.

In linea generale, i dermatologi raccomandano di utilizzare un fattore di protezione solare non inferiore a 15 e, generalmente, un fattore di protezione pari a 30 è considerato l'indice più adatto alle persone che svolgono attività all'esterno per lunghi periodi di tempo. Indicativamente, in ambiente laboratoristico, una crema solare con SPF 30 assorbe circa il 97% dei raggi UVB, mentre il SPF 15 assorbe circa il 93%.

Ciò non significa, come molti credono, che la durata di efficacia di un filtro può essere calcolato semplicemente moltiplicando il fattore di protezione con la durata del tempo necessario per subire danni cutanei senza protezione solare. Molti altri fattori, infatti, influenzano la quantità di raggi assorbiti, tra cui la durata dell'esposizione, l'ora del giorno, la posizione geografica e le condizioni meteorologiche.

Da sapere: Cosa Schermano i Prodotti Solari

Le radiazioni solari sono classificate in base alla loro caratteristica lunghezza d'onda. Oltre alla luce visibile (percepita dall'occhio umano), si distinguono raggi infrarossi (IR) e ultravioletti (UV). Questi ultimi (UVA, UVB e UVC) riescono a raggiungere il derma, producendo un effetto sui tessuti e sul sistema metabolico. Nel dettaglio:

I raggi UVA penetrano in profondità nella pelle, promuovono il rilascio della melanina dai melanociti e l'abbronzatura. Gli UVA rappresentano una sottile minaccia per la nostra pelle: sono presenti anche nei giorni con cielo coperto e nuvoloso e, a differenza delle scottature solari causate dagli UVB, non creano particolare disagio e il loro impatto può manifestarsi anche dopo anni. Il loro effetto è ridotto da occhiali da sole ed è ostacolato da indumenti protettivi e filtri solari.

penetrano in profondità nella pelle, promuovono il rilascio della melanina dai melanociti e l'abbronzatura. Gli UVA rappresentano una sottile minaccia per la nostra pelle: sono presenti anche nei giorni con cielo coperto e nuvoloso e, a differenza delle scottature solari causate dagli UVB, non creano particolare disagio e il loro impatto può manifestarsi anche dopo anni. Il loro effetto è ridotto da occhiali da sole ed è ostacolato da indumenti protettivi e filtri solari. I raggi UVB sono potenzialmente più dannosi e cancerogeni degli UVA, ma producono un'azione stimolante la neosintesi di melanina e attivano il metabolismo della vitamina D.

sono potenzialmente più dannosi e cancerogeni degli UVA, ma producono un'azione stimolante la neosintesi di melanina e attivano il metabolismo della vitamina D. I raggi UVC sono le radiazioni più pericolose e, fortunatamente, sono schermate dallo strato di ozono nell'atmosfera terrestre (non raggiungono in genere il suolo).

I filtri solari assorbono o riflettono i raggi UV. Generalmente, il numero SPF indica solo l'efficacia di una protezione solare contro i raggi UVB (quindi contro le scottature solari). Per difendere la pelle sia dai raggi UVB che UVA (che causano invecchiamento precoce della pelle), cercare una protezione solare che possa fornire protezione UV ad ampio spettro (UVA/UVB). Queste indicazioni sono presenti in etichetta o sulla confezione del prodotto solare.

Secondo le raccomandazioni della Commissione Europea, un solare deve contenere sostanze (filtri e schermi) che permettano un buon rapporto di protezione UVB/UVA, dove la protezione UVA dovrebbe corrispondere ad 1/3 della protezione UVB dichiarata

Lo spray gel SPF 30 di Australian Gold è il prodotto più venduto su Amazon nell'ambito dei solari. La formulazione non contiene parabeni, paba, alcol, glutine e ha, invece, una piccola quantità di natural bronzer istantaneo di origine vegetale. Sebbene la marca non sia particolarmente conosciuta, almeno in Italia, le recensioni eccellenti degli utenti hanno reso lo spray gel di Australian Gold un bestseller. Anche chi ha la pelle chiara e chi si è recato in vacanza in paesi in cui il sole è molto forte, come i tropici, non ha che parle di lode per questo prodotto.

Un altro bestseller assoluto sui portali di e-commerce online è la crema solare proposta da Bionike, indicata per le pelli sensibili, molto chiare e reattive al sole. Ideale anche per le prime esposizioni, questa crema garantisce una piena protezione dai raggi uva-uvb e una difesa cellulare attiva contro l'invecchiamento cutaneo. I laboratori di Bionike hanno formulato questo prodotto per prevenire fotodermatosi, cloasma gravidico, discromie e fotosensibilizzazione. Protegge cicatrici e macchie cutanee ed è adatta anche ai bambini, oltre che resistente all'acqua.

Sul podio delle creme solari più acquistate ed apprezzate c'è spazio anche per una soluzione economica: il prodotto di Equilibra protegge la pelle dalle scottature e assicura un'abbronzatura sana e naturale, ad un costo molto contenuto. L'Olio di Carota e la Vitamina E stimolano le naturali difese della pelle. La tollerabilità del prodotto è rafforzata dalla presenza dell'aloe e dall'assenza di profumo. L'Aloe Vera Equilibra, contenuta in importanti quantità (40%), idrata, rinfresca e riequilibra la pelle arrossata dal sole, dal vento e dalla salsedine, offrendo una protezione potenziata. Questa crema è dotata di un complesso idratante naturale: Latte di Mandorle, Opunzia e Vitamina E. Lo speciale complesso filtrante Prosun-UV Complex, dall'alta fotostabilità, migliora la durata della protezione. E' Made in Italy e Water Resistant.

