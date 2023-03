Migliori Creme Solari 2023: le più efficaci e sicure

E' altrettanto importante ricordare di applicare la crema solare regolarmente e in quantità sufficiente, e di indossare accessori protettivi come cappelli e occhiali da sole quando si è esposti al sole per un lungo periodo di tempo.

In commercio si trovano prodotti solari di tipologia e texture differenti: creme, oli, formule latte, da spalmare o in spray, per il viso, per il corpo (e anche per i capelli ), più o meno resistenti all'acqua e doposole.

- Ingredienti : La crema solare ideale non contiene ingredienti che irritino la pelle e nocivi per l'ambiente. Si consiglia di evitare i prodotti con ossido di zinco e biossido di titanio in forma di nanoparticelle, così come le creme solari contenenti octinoxate e ossibenzona, elementi associati all'inquinamento marino.

In tal senso, una buona crema aiuta a far sì che la tintarella sia omogenea e duratura , ma soprattutto difende la cute da scottature , eritemi e macchie solari , oltre a prevenire malattie più importanti come i melanomi .

Le creme solari sono alleate imprescindibili per affrontare l' estate e abbronzarsi senza mettere a rischio la salute della pelle , fin da quando la bella stagione si avvicina. E' infatti molto importante ricordare che la crema va utilizzata fin dalle prime esposizioni per proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari .

Creme Solari: la Top 5 delle migliori del 2023

Oltre che nelle profumerie, nelle farmacie o nei supermercati, anche online sono disponibili per l'acquisto moltissime creme solari, diverse per marca, caratteristiche, costo, tipologia di texture, fattore di protezione. Alcune di esse hanno ottenuto un particolare successo tra gli utenti online. Ecco la classifica delle più gettonate del 2023:

RoC Soleil-Protect

RoC Soleil-Protect Lozione Spray Idratante SPF 50+ assicura un'alta protezione solare mantenendo la naturale idratazione della pelle. Apprezzatissima per la sua texture non grassa e vellutata, che non lascia residui bianchi, la crema ha potenti filtri UVA e UVB che proteggono la pelle dal fotodanneggiamento e dall'invecchiamento. Contribuisce inoltre a prevenire i sintomi dell'allergia solare. Chi l'ha acquistata la giudica come una delle migliori creme solari in circolazione dal momento che si stende facilmente, non macchia e non lascia alcuna sensazione grassa sulla pelle. Ha un odore molto leggero e gradevole.

Nivea Sun

Anche la crema solare Nivea Sun SPF50 è tra le best seller assolute: ha un equilibrio ottimizzato di filtri UVA e UVB per aiutare a proteggere la salute della pelle ed è arricchita con aloe vera e pro-vitamina B5. E' particolarmente apprezzata perchè di facile assorbimento, per la sua resistenza all'acqua di lunga durata e e per la vitamina E, che combatte i radicali liberi dannosi e l'invecchiamento precoce della pelle. La nuova formula della crema è biodegradabile e rispetta l'oceano essendo priva di ossibenzone, ottinoxato, ottocrilene e microplastiche.



Crema solare Angstrom

Questa crema solare di Angstrom, specificamente pensata per la pelle del viso e per le altre zone più delicate della pelle, contiene filtri solari UVA/UVB avanzati, fotostabili, ad ampio spettro per un'immediata protezione dai raggi solari nocivi. Il prodotto ha una consistenza leggera e non grassa e si applica facilmente senza lasciare residui visibili. Grazie al Triple Moist Complex inoltre ha un'azione idratante immediata, intensa e di lunga durata. La sua formulazione è arricchita con Total Tanning System noto per migliorare e prolungare la naturale abbronzatura stimolando la produzione di melanina ed aumentando così le naturali difese della pelle dal sole. Tre i fattori di protezione: SPF 50+, SPF 30, SPF 15. E' inoltre molto resistente all'acqua e lievemente profumata.

Crema Solare Equilibra

Equilibra Crema Solare SPF 50+ protegge le pelli più delicate e sensibili aiutandole a prevenire i processi di photoaging ed eritema. L'Olio di Mandorle Dolci e il Burro di Karité favoriscono l'idratazione e contrastano i processi di invecchiamento. L'Olio di Carota e la Vitamina E stimolano le naturali difese della pelle. La tollerabilità del prodotto è rafforzata dalla presenza dell'Aloe, del Bisabololo e dall'assenza di profumo. L'Aloe Vera Equilibra, contenuta in importanti quantità (40%), idrata, rinfresca e dona sollievo alla pelle offrendo una protezione potenziata. E' dotata inoltre dello speciale complesso filtrante PROSUN-UV Complex, dall'alta fotostabilità, che migliora la durata della protezione. Senza parabeni, petrolati, siliconi e coloranti, è Made in Italy e water resistant.

Kit Protezione Solare Bimbi Bilboa

Tra i prodotti solari più venduti in assoluti, troviamo anche questa routine di protezione di Bilboa pensata appositamente per i bambini. Il Kit Routine Bimbi Protetti e Felici Bilboa è ottimo per proteggere e prendersi cura della pelle e dei capelli dei più piccoli. Con il Maxi spray con fattore di protezione 50+, il momento della crema durerà un battito di ciglia, grazie al suo formato pratico e veloce e alla sua formula studiata per la pelle delicata dei bambini, ottimo anche durante il bagno grazie alla formula testata per resistere due volte in più all'acqua. Anche pettinare i capelli dei bimbi non sarà più un incubo grazie al Balsamo scioglinodi senza risciacquo, che nutre e districa anche i capelli più difficili da pettinare. Infine, il Doposole Idrabronze è studiato per mantenere l'abbronzatura e ristabilire il giusto livello di idratazione. Questo "kit" è davvero molto amato dagli utenti online, dal momento che a un prezzo molto ragionevole offre tre prodotti che spesso verrebbero a costare molto di più se acquistati separatamente.