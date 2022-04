Creme snellenti Le creme snellenti possono rappresentare un valido alleato per modellare il proprio corpo e contrastare gli antiestetici cuscinetti, specie se abbinate a una corretta alimentazione e a un po' di esercizio fisico. La loro funzione è infatti quella di sciogliere il grasso localizzato a livello di cosce e pancia ma anche di braccia e fianchi, attraverso specifiche formulazioni in grado di agire direttamente sul pannicolo adiposo. Benché spesso sfruttino l'azione di componenti naturali come caffeina, estratto di alghe o sale marino, le creme snellenti in alcuni casi possono essere controindicate: il consiglio è dunque quello di rivolgersi ad un esperto, meglio ancora se a un dermatologo, prima di procedere all'acquisto. In commercio esistono diversi tipi di creme snellenti la cui funzione può essere indicata per una determinata parte del corpo. Nei prossimi paragrafi, una guida per orientarsi al meglio tra le differenti tipologie. Altre creme che solitamente si usano per ridefinire il corpo sono le creme anticellulite e le creme antismagliature, così come le creme rassodanti.

Creme snellenti per le braccia Spesso sono le braccia ad apparire poco toniche e rilassate a causa del poco esercizio fisico o dell'adiposità localizzata. Anche in questo caso allora può essere utile applicare una crema snellente ad hoc, ancora meglio se con un effetto rassodante in grado di tonificare la pelle e rimodellare i tessuti. Somatoline Cosmetic Lift Effect Braccia Somatoline Cosmetic Lift Effect è un trattamento in gel-crema ad effetto tensore immediato pensato per rimodellare le braccia. Grazie alla sua formula, contenente un complesso vegetale a base di Quillaja Saponaria e Kigelia africana, oltre a molecole crioattive ed altri attivi cosmetici specifici, permette di riattivare la circolazione rassodando e tonificando i tessuti cutanei. L'utilizzo può essere consigliato anche per prevenire il rilassamento della pelle. Somatoline Cosmetic Lift Effect Braccia 100 ml da € 15,19 Vedi l'offerta

Creme snellenti per la pancia Tra i punti maggiormente soggetti all'accumulo di grasso c'è sicuramente la pancia. Benché non esistano formulazioni miracolose, puntare su una crema snellente efficace può essere un rimedio da prendere in considerazione insieme a una dieta specifica. Le creme snellenti per la pancia sfruttano infatti ingredienti attivi capaci di accelerare il degradamento dei grassi. Guam Fangocrema pancia e girovita Tra le migliori creme snellenti per la pancia c'è Fangocrema di Guam. Il trattamento è pensato per ridurre gli inestetismi e le adiposità cutanee a livello di pancia e girovita, attraverso una formulazione a base di alghe marine, estratti vegetali e tormalina minerale. Efficace per tonificare e levigare la pelle, dagli utenti di Amazon è consigliato anche per ridurre le smagliature. Guam Fangocrema Pancia e Girovita - 150 ml da € 24,33 € 25,50 -5% Vedi l'offerta