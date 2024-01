Una crema schiarente o anti-macchie - per definirsi tale - deve contenere al suo interno ingredienti che possano contribuire a ridurre le macchie scure formatesi in seguito all'accumulo di melanina. Gli ingredienti cosmetici dotati di questa attività che si possono trovare nella composizione di prodotti cosmetici di questo tipo sono diversi. Fra questi, ricordiamo:

L'efficacia di tutte le sostanze schiarenti finora descritte è ormai comprovata. Tuttavia, il loro effetto alle concentrazioni d'uso ammesse in cosmesi è piuttosto blando; ne consegue la necessità di impiegare i prodotti schiarenti con costanza e per periodi prolungati.

Altri rimedi contro le macchie scure

Le creme schiarenti possono rivelarsi molto utili nell'attenuare e rendere poco visibili le macchie iperpigmentate che possono comparire sulla pelle; tuttavia, vi sono anche altri trattamenti che possono essere utilizzati per schiarire le macchie scure.

Fra questi, ritroviamo, ad esempio, l'uso di esfolianti chimici che, in alcuni casi, possono rientrare essi stessi nella composizione di prodotti schiarenti, eventualmente in associazione agli ingredienti sopra indicati, ma non solo. Gli esfolianti chimici, infatti, possono essere impiegati da soli anche per effettuare trattamenti estetici, come il peeling chimico.

Ad ogni modo, gli esfolianti chimici - tra cui spiccano per notorietà l'acido mandelico e l'acido glicolico - hanno sostanzialmente lo scopo di rimuovere le cellule morte, ricche di melanina, che tendono a "cementarsi" in superficie. Agendo in questo modo, gli esfolianti liberano gli strati epidermici sottostanti, più chiari e luminosi, e promuovono il turnover epidermico stimolando la formazione di nuove cellule.

Questi prodotti, sebbene potenzialmente molto efficaci, sono generalmente da evitare in caso di esposizione al sole, in particolare se si usano concentrazioni elevate (ma pur sempre consentite), come può avvenire quando ci si sottopone a trattamenti estetici o medici di esfoliazione chimica.

Ad ogni modo, le creme schiarenti - in linea generale - possono essere utilizzate anche in caso di esposizione al sole, a meno che il produttore non specifichi il contrario, purché ad esse si associ l'uso di adeguate protezioni solari con elevato indice di protezione.