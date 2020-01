Creme rassodanti migliori: quale scegliere?

Creme rassodanti: quali scegliere? Le creme rassodanti sono utili per tonificare la pelle, eliminare il cosiddetto effetto buccia d'arancia. Questo risultato, naturalmente, si ottiene solo se alla crema rassodante abbiniamo una corretta alimentazione e una costante attività fisica. La funzione delle creme rassodanti è quella di rigenerare la pelle, resistuirle bellezza e compattezza, andando ad ovviare alla diminuzione di elastina, cioè la proteina che aiuta a mantenere la pelle soda. I benefici nell'utilizzo di creme rassodanti sono molteplici: aiutano a mantenere la pelle idratata, elastica, tonica e possono essere applicate su diverse parti del corpo. Non solo cosce e glutei (punti critici), dunque, ma anche addome, fianchi e braccia possono beneficiare della loro azione! Si può iniziare ad utilizzare una crema rassodante in seguito ad un'importante perdita di peso, ad una gravidanza, o semplicemente quando ci si rende conto che la pelle sta perdendo tonicità. Per approfondire: Siero Antirughe efficace: quale scegliere?