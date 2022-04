Creme rassodanti migliori: quale scegliere?

Si può iniziare ad utilizzare una crema rassodante in seguito ad un'importante perdita di peso, ad una gravidanza, o semplicemente quando ci si rende conto che la pelle sta perdendo tonicità. Per un effetto diverso si possono anche provare le creme snellenti .

Crema Rassodante Corpo

Iniziamo da una lista di prodotti pensati per tutto il corpo. Creme rassodanti ideali per glutei, gambe, braccia, fianchi, addome, dalla texture piacevole, che si spalmano bene e si assorbono con velocità. Dalle più note Somatoline e Rilastil a prodotti naturali. Somatoline Lift Effect rassodante si affida all'azione combinata di burro di karité e olio di argan, per ridare compattezza e tonicità all'epidermide.

La Rilastil ha una formulazione che invece sfrutta le caratteristiche del Gingko Biloba, luppo ed equiseto per sostenere la pelle. Da provare anche la versione di Ischia Cosmetici Naturali che si focalizza sulle proprietà dell'acqua termale dell'isola.

Per approfondire:

Collistar Olio Rassodante

Per chi preferisce una formulazione in olio, quello giusto per rassodare è proposto da Collistar. Basato su una tecnologia all'avanguardia, il prodotto sfrutta i benefici di un mix di oli purissimi ed estratti vegetali di tiglio e di rosa per detergere dolcemente il corpo lasciandolo allo stesso tempo idratato e tonico. Senza bisogno di applicare altre creme, l'olio contribuisce infatti a donare tono, vitalità e compattezza all'epidermide, prevenendone il rilassamento. Basta massaggiarne una piccola quantità sul corpo inumidito e sciacquarla col getto della doccia, per ottenere una duplice funzione di perfetta detersione e di trattamento.

Clarins Crema Extra Rassodante per il Corpo

La crema corpo rassodante di Clarins è invece basata su una formula adatta a tutti i tipi di pelle, ricca di estratti vegetali rigeneranti e tensori. perfetta per restituire compattezza ed elasticità, leviga immediatamente i piccoli raggrinzamenti e ammorbidisce la pelle rendendola subito più vellutata. Per sfruttarne al meglio i benefici, la crema va applicata insistendo su cosce, addome, seno e parte interna delle braccia.

Crema Anticellulite Rassodante Sodermol

Il gel anti cellulite professionale per il corpo di Sodermol è formulato con principi attivi efficaci, tra i quali guaranà, caffeina, rusco e limone, che favoriscono il metabolismo dei lipidi. Perfetto per contrastare la cellulite ma anche per ridurre le smagliature, può essere utilizzato sia da uomini che da donne, e garantisce risultati soddisfacenti. Grazie alla sua consistenza leggera, il gel si applica con un leggero massaggio e si assorbe rapidamente.

Ecco una selezione di altre creme rassodanti particolarmente apprezzate: