Addio occhi gonfi! Quante donne (ma anche uomini) vorrebbero salutare per sempre occhiaie e borse sotto gli occhi e, invece, puntualmente, si ritrovano a farci i conti ogni mattina? La cosmetica, però, accorre in nostro aiuto: l'utilizzo di nuovi principi attivi, gli studi sempre più attenti hanno portato alla creazione di alcuni prodotti davvero miracolosi.

Tante sono, infatti, le creme efficaci per combattere occhiaie e borse sotto gli occhi.

Creme per occhiaie e borse sotto gli occhi: come applicarle

Creme e sieri per il contorno occhi, lozioni anti-occhiaie, se applicati ogni mattina ed ogni sera, con costanza, possono davvero eliminare quei fastidiosi gonfiori. Sicuramente, però, all'utilizzo di un cosmetico di qualità, è importante abbinare una dieta sana, uno stile di vita regolare e un numero sufficiente di ore di riposo notturno.

L'ultimo aiutino viene dal make up e, in questo modo, occhiaie e borse diverranno solo un lontano ricordo. Ma andiamo a scoprire insieme alcune creme per occhiaie e borse sotto agli occhi efficaci e da poter acquistare anche online:

Crema gel per occhiaie

Iniziamo con la crema gel per occhiaie di LDREAMAM. Una formula anti-rughe contorno occhi, migliorata nel tempo, che decongestiona borse e occhiaie stimolando la microcircolazione. Consigliata anche per eliminare le cosiddette "zampe di gallina" e le rughe d'espressione. Grazie ai suoi principi attivi, questo cosmetico ripristina, ringiovanisce e idrata la pelle.

Crema per le borse sotto gli occhi

Consigliata da Amazon, Remescar Borse Occhi e Occhiaie Scure è una crema istantanea, efficace che riduce le occhiaie e attenua le borse sotto gli occhi. Basta una singola applicazione quotidiana per iniziare a vedere miglioramenti. La tecnologia innovativa di Remescar Borse Occhi e Occhiaie Scure si attiva immediatamente, ridistende e leviga la pelle attorno agli occhi. Applicando una piccola quantità di crema ogni giorno, occhiaie e borse si ridurranno fino al 75 per cento. Si tratta di un prodotto adatto a donne e uomini

Crema occhiaie per uomini

L'Oreal Paris propone un prodotto anti-occhiaie per uomo, che non unge, non infastidisce ma garantisce buoni risultati. Si tratta del roll-on Hydra Energetic, un boost di energia ideale dopo un risveglio difficile, per ridonare luce ad uno sguardo stanco. La vitamina C contenuta in questo prodotto, attenua il colore delle occhiaie, mentre la caffeina sgonfia le borse e la biglia metallica favorisce la microcircolazione e regala un effetto rinfrescante.

