Addio occhi gonfi! Quante donne (ma anche uomini) vorrebbero salutare per sempre occhiaie e borse sotto gli occhi e, invece, puntualmente, si ritrovano a farci i conti ogni mattina? La cosmetica, però, accorre in nostro aiuto: l'utilizzo di nuovi principi attivi , gli studi sempre più attenti hanno portato alla creazione di alcuni prodotti davvero miracolosi.

L'ultimo aiutino viene dal make up e, in questo modo, occhiaie e borse diverranno solo un lontano ricordo. Ma andiamo a scoprire insieme alcune creme per il contono occhi e in particolare per occhiaie e borse sotto agli occhi efficaci e da poter acquistare anche online:

RoC Retinol Correxion Levigatura Delle Linee Crema Occhi è clinicamente testata per agire su gonfiore, occhiaie e rughe . Una crema molto efficace che ringiovanisce visibilmente la pelle delicaa del contorno occhi, illuminandola e distendendola in 4 settimane, riducendo l'aspetto delle linee sottili del 50% in 12 settimane. Dona idratazione e ha una maggiore efficacia grazie al retinolo .

Il gel idratante anti borse e occhiaie di Kiko è un prodotto scelto da Amazon. Ha un effetto di freschezza istantanea, ideale per risvegliare ed illuminare lo sguardo. Contiene acido ialuronico , quindi ottima per un'idratazione intensa e caffeina , dalle proprietà energizzanti.

Crema occhiaie per uomini

L'Oréal Men Expert Roll-On Occhi Anti-Fatica

L'Oreal Paris propone un prodotto anti-occhiaie per uomo, che non unge, non infastidisce ma garantisce buoni risultati. Si tratta del roll-on Hydra Energetic, un boost di energia ideale dopo un risveglio difficile, per ridonare luce ad uno sguardo stanco. La vitamina C contenuta in questo prodotto, attenua il colore delle occhiaie, mentre la caffeina sgonfia le borse e la biglia metallica favorisce la microcircolazione e regala un effetto rinfrescante.

Altre creme per occhiaie e borse sotto gli occhi da acquistare su Amazon:

