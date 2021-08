Di conseguenza, gambe e piedi non possono contare su alcuni fattori che favoriscono la risalita del sangue verso l'alto, il quale tende a ristagnare a livello di caviglie e polpacci ; liquidi e tossine finiscono così con il fuoriuscire dai capillari , accumulandosi nei tessuti. Come risultato, si manifestano gonfiori, pesantezza e senso di stanchezza.

I primi caldi possono rivelarsi fastidiosi per chi tende a soffrire di gonfiori e pesantezza agli arti inferiori. Le temperature che si alzano dilatano le pareti delle vene , che non svolgono più, al pieno della loro efficienza, il loro lavoro di pompaggio del sangue dal basso verso l'alto. Di conseguenza, questo tende a ristagnare nelle zone periferiche – gambe e piedi – causando problemi soprattutto alle donne che, per motivi di costituzione, hanno le pareti vasali poco toniche e tendono ad avere difficoltà circolatorie.

Cosa contengono

Le formule specifiche per le gambe aiutano ad allentare la stanchezza e supportano la circolazione grazie alla presenza dei seguenti ingredienti funzionali:

Le creme per la circolazione di gambe e piedi possono contenere anche Menta, Mentolo e Lime, sostanze di derivazione vegetale che hanno un immediato effetto rinfrescante.

Gesti Defaticanti per l'Applicazione

Le creme per la circolazione di gambe e piedi possono essere utilizzate in ogni momento della giornate:

Al mattino : per iniziare con leggerezza;

: per iniziare con leggerezza; Alla sera: per avvertire meno la stanchezza.

Per beneficiare dell'effetto tonificante e drenante delle creme per la circolazione di gambe e piedi, l'applicazione deve iniziare dal basso, partendo da piedi e caviglie e risalendo lentamente fino all'inguine. Per contrastare la sensazione di pesantezza, la gestualità deve essere ripetuta più volte, sempre seguendo il corso della circolazione.