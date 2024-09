Cosa sono le creme multiuso per il viso? Le creme multiuso per il viso uniscono in un singolo prodotto molteplici funzioni, agendo come idratante, protezione solare, primer per il make-up, illuminante e anti-age. Inoltre, possono contenere differenti principi attivi e ingredienti, combinati per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di pelle.

Quali sono i vantaggi di una crema multiuso? Rende la skincare quotidiana più rapida;

È ideale in viaggio;

È più economica sul lungo periodo. Scegliere una crema multiuso comporta diversi vantaggi rispetto a un prodotto più tradizionale. Unendo più funzioni in un'unica crema è perfetta per chi desidera una skincare con meno passaggi, per chi la mattina ha poco tempo. Inoltre, è anche ideale in viaggio, per non dover portare con sé troppi prodotti nel beauty case, soluzione ideale per i viaggi in aereo. Infine, comprare un unico prodotto multitasking che fa le veci di tutta una serie di creme e sieri viso, è più budget-friendly sul lungo periodo e permette di investire in un unico prodotto di alta qualità.

Quando usare la crema multiuso durante la skincare? Ogni giorno dopo una detersione profonda;

Dopo uno scrub leggero una o due volte a settimana;

Dopo aver applicato un tonico specifico per il tipo di pelle;

Dopo aver applicato un siero per preparare la pelle ad assorbire la crema. La crema multi-uso si usa come ultimo step della skincare quotidiana, esattamente come una normale crema idratante per il viso. Il vantaggio è che non richiede l'utilizzo successivo di altri prodotti, ad esempio il filtro solare, il primer o addirittura il fondotinta. L'importante, così come per tutti gli altri prodotti di skincare, è scegliere quella ideale per il nostro tipo di pelle. Ad esempio, la maggior parte delle viso multitasking accorpano all'idratante l'SPF, il primer e una leggera pigmentazione per uniformare il colore della pelle.

Come scegliere la crema multiuso per il viso? Purificante per pelli miste o grasse;

Illuminante per pelli spente;

Anti-age per la pelle matura;

Extra-idratazione per la pelle secca;

Lenitiva per la pelle molto sensibile. Conoscendo il proprio tipo di pelle, sarà poi molto facile trovare il prodotto multiuso giusto che si adatta alle esigenze della cute.