Linee d'espressione, rughe e mancanza di tono si possono rendere meno evidenti e prevenire in una certa misura, grazie a prodotti cosmetici con alti livelli di efficacia, in grado di contrastare l'insorgenza di questi inestetismi e di rallentare la naturale evoluzione dell'invecchiamento cutaneo. Tra questi prodotti rientrano le creme ad effetto filler, un valido rimedio da abbinare alle creme antirughe, sieri anti-age per la pelle matura o ad altri rimedi ad azione topica come i massaggiatori per occhi.

Cosa sono le Creme Filler Anti-Rughe? Il filler cosmetico è un prodotto ad azione anti-rughe che presenta una formula concentrata in principi attivi capaci di colmare i deficit idrici della pelle ed attenuare dall'interno i segni del tempo più evidenti. Questo complesso di ingredienti anti-aging si propongono di emulare un "effetto filler-like": in modo simile ai trattamenti utilizzati in medicina estetica da cui trae ispirazione, la crema filler anti-rughe svolge un'azione di "riempimento" delle linee cutanee correlate all'invecchiamento. Al contempo, il filler anti-rughe ricarica la pelle d'intensa idratazione e ne migliora il tono

Come funzionano la Crema Filler Anti-Rughe Il termine "filler" deriva dall'inglese "to fill" che significa, per l'appunto, riempire: l'obiettivo delle creme filler è proprio quello di riempire le rughe, distendendo la pelle e cercando di attenuare le piccole pieghe cutanee che con il passare del tempo diventano più evidenti e numerose. Le rughe sono il segno più significativo dell'invecchiamento cutaneo. Dal punto di vista morfologico, queste appaiono come solchi lineari della pelle, che variano nel numero e nella profondità. I fattori principali che favoriscono la formazione delle rughe sono l'invecchiamento, i movimenti muscolari, la forza gravitazionale e l'esposizione ai raggi UV. I filler anti-rughe cosmetici vantano texture e performance capaci di rispondere a specifiche esigenze della pelle. I loro principali obiettivi sono: Supportare la rigenerazione cutanea , quindi agire come anti-age per stimolare il ricambio cellulare, incrementare la microcircolazione e riparare i tessuti;

, quindi agire come anti-age per stimolare il ricambio cellulare, incrementare la microcircolazione e riparare i tessuti; Idratare intensamente l'epidermide per mantenerla morbida e vellutata;

l'epidermide per mantenerla morbida e vellutata; Minimizzare le rughe.

Filler Anti-Rughe: quali sono le differenze fra creme e filler dermatologici? Il complesso di ingredienti con cui le creme filler sono formulate cercano di mimare e replicare gli effetti di un trattamento filler dal dermatologo, per quanto i risultati non possano essere i medesimi. Le creme filler anti-rughe sono, infatti, capaci di migliorare elasticità e tono alla cute, frenando la formazione di nuove rughe e minimizzando quelle già presenti, donando alla pelle un aspetto subito più levigato. Tuttavia, per quanto il cosmetico cerchi di emulare l'azione riempitiva del filler propriamente detto, la crema rende meno visibili i solchi in maniera transitoria e l'effetto è limitato agli strati superficiali della pelle. I filler utilizzati in medicina estetica e dermatologia basano, invece, la loro applicazione su materiali di riempimento, semipermanenti o riassorbibili, iniettati a livello dei tessuti molli con minuscoli aghi, allo scopo di correggere alcuni inestetismi o migliorare il proprio aspetto. Si tratta, dunque, di una procedura mini-invasiva con risultati di durata variabile: i filler dermatologici a base di acido ialuronico – i più utilizzati – sono completamente riassorbiti dall'organismo nel giro di 3-4 mesi.

Creme Filler Anti-Rughe: come sono formulate? Le creme filler anti-rughe sono cosmetici innovativi e tecnologicamente avanzati che contengono principi attivi molto concentrati e ridotti in micro-molecole, capaci di penetrare in profondità e di "riempire" le rughe. Le creme filler anti-rughe agiscono essenzialmente attraverso una base idratante, potenziata da ingredienti antiaging ad azione antiossidante (complessi vitaminici ed estratti vegetali) associati a peptidi "botox-like", precursori dell'acido ialuronico e/o fattori stimolanti la sintesi di quest'ultimo. Molte creme filler anti-rughe utilizzano le stesse sostanze sfruttate in medicina estetica, cioè l'acido ialuronico ed il collagene, molto utili per aiutare la pelle a rigenerarsi e mantenersi più tonica e distesa; proprio per questo motivo, se applicate direttamente sulle rughe, ne riempiono il solco.