Crema depilatoria: come funziona, quanto dura e dove non usarla

Gli effetti sono più duraturi di quelli del rasoio : la peluria ricresce dopo una settimana circa, ma è meglio non riutilizzare subito questo metodo di depilazione per non stressare la pelle. Inoltre, contenendo agenti chimici che possono irritare la pelle più sensibile , la crema depilatoria dovrebbe essere destinata a piccole zone , lontane dalle mucose .

La crema depilatoria contiene sostanze, come l'acido tioglicolico, che agiscono "attaccando" chimicamente la cheratina , la principale componente del pelo, il quale si distacca dalla pelle . Questo sistema per la depilazione intima non intacca minimamente la parte che rimane sotto l' epidermide , tanto meno il bulbo pilifero.

Semplici da usare e facili da reperire, garantiscono un discreto risultato, in quanto sin da ora va specificato che la depilazione con le creme depilatorie rimuove la parte superficiale del pelo , non influenzandone la "vitalità"; a differenza dell'epilazione, infatti, questo metodo non interviene sul bulbo pilifero che resta nella pelle , quindi la ricrescita si verifica dopo circa 4-10 giorni.

La depilazione con la crema prevede che venga applicata una piccola noce di prodotto sull'inguine, in precedenza ben deterso e asciutto. Considerata la consistenza molto compatta, la crema può essere applicata con molta precisione. Una volta trascorso il tempo di posa (dai tre agli otto minuti), va tolto l'eccesso, aiutandosi con la spatolina o la spugnetta in dotazione nella confezione, e si risciacqua abbondantemente.

L'eliminazione dei peli da parte delle creme depilatorie è garantita dalla presenza di sostanze cheratolitiche (in genere, il tioglicolato di calcio ) abbinate ad altre con effetto caustico (come l'idrossido di sodio o l'idrossido di calcio).

Tuttavia, anche se piuttosto efficaci nell'allontanare il fusto del pelo, le creme depilatorie non intaccano il follicolo, motivo per cui l'effetto " pelle liscia " svanisce già dopo 4-10 giorni .

Controindicazioni

Quando NON usare la crema depilatoria

L'uso della crema depilatoria non è indicato in caso di pelli molto sensibili, poiché può provocare irritazioni cutanee anche molto gravi. Allo stesso modo, per evitare importanti e fastidiose reazioni infiammatorie, non vanno applicate sulle mucose e nelle regioni cutanee limitrofe.

L'applicazione delle creme depilatorie è assolutamente controindicata in presenza di:

Tagli;

Abrasioni;

Scottature e ustioni;

Screpolature;

Vistosi foruncoli;

Pelle lesa in generale.

Infine, a scopo preventivo, si sconsiglia l'applicazione delle creme depilatorie sul viso.

Possibili effetti indesiderati della crema depilatoria

Dal momento che la cheratina rappresenta un normale costituente della cute, l'applicazione di creme depilatorie può causare irritazioni, anche importanti.

Di conseguenza, è sempre consigliabile testare preventivamente il prodotto su una piccola area cutanea, lasciando poi passare 24-48 ore per valutare il grado di aggressività. Qualora il test abbia avuto esito negativo, il prodotto può essere spalmato con appositi guanti, lasciandolo poi agire per un tempo variabile da uno a dieci minuti (a seconda del prodotto utilizzato). Questo intervallo di tempo è fondamentale per consentire alla crema di "sciogliere" le strutture cheratiniche del pelo; a tal proposito è importante rispettare le indicazioni del produttore, evitando di lasciarla in situ più a lungo. Oltre alla possibile comparsa di gravi irritazioni, l'uso delle creme depilatorie può causare effetti collaterali come arrossamento e secchezza della pelle.

L'utilizzo di una crema idratante post-depilatoria previene l'insorgenza di arrossamenti ed altri fenomeni infiammatori; è, inoltre, importante proteggere la pelle dal sole nelle 12 ore che precedono e seguono il trattamento.

Come capire se la crema depilatoria fa per sé? La tipologia di depilazione (o, se si preferisce, epilazione) più adatta alle proprie esigenze andrebbe scelta in base alle caratteristiche dei peli e della cute. In tal senso, un aiuto può essere fornito dal proprio dermatologo, a cui rivolgersi per chiedere consiglio, conoscere le controindicazioni e capire se esiste una "predisposizione" a sviluppare reazioni avverse al metodo per il quale si è più propensi.

Prosegui con la lettura di: