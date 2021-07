Creme Defaticanti Gambe Migliori 2021

- cercare di non stare troppo seduti o in piedi, soprattutto in ambienti caldi: anche in viaggio è bene concedersi breve pause per "sgranchire le gambe e riattivare la circolazione;

Il gel di Podovis è ideale per ridurre l'affaticamento delle gambe perché dona un piacevole effetto ghiaccio e una sensazione di immediato sollievo. Perfetto da utilizzare anche dopo l'allenamento fisico, la sua formulazione, arricchita con Aloe Vera , è in grado di riattivare la circolazione delle gambe, svolgendo un'efficace azione defaticante per piedi e gambe stanche e gonfie. Il prodotto va massaggiato dal basso verso l'alto per favorire la riattivazione della circolazione delle gambe e può essere utilizzato anche tutti i giorni. Tra i suoi vantaggi, il prezzo contenuto.

Il gel rinfrescante di Antistex è invece un trattamento defaticante che sfrutta le proprietà benefiche dell' estratto di foglie di vite rossa per prendersi cura delle gambe stanche e pesanti . I flavonoidi contenuti nell'estratto di foglie di vite rossa sono infatti ottimi alleati per attenuare la sensazione di pesantezza e stanchezza a livello di gambe, caviglie e piedi. Il gel è arricchito inoltre con mentolo e olio essenziale di menta che donano alle gambe una sensazione di freschezza intensa e prolungata. Anche questo prodotto va applicato con un massaggio delicato, iniziando dalle caviglie e risalendo verso la parte alta della gamba. Su Amazon è possibile acquistare la confezione da due flaconi.

Anche il gel Gambe Leggere di Equilibra è un ottimo prodotto ad effetto ghiaccio per concedersi un'immediata sensazione di benessere . Il prodotto è pensato per rispondere a diverse situazioni di stress del microcircolo come tacchi alti , sovrappeso , indumenti costrittivi ma anche sedentarietà o caldo intenso. Alla base una formulazione che contiene Rusco , tonificante, Hamamelis, che migliora la circolazione capillare , Vite Rossa, vasoprotettrice, Ginkgo Biloba , decongestionante e Mentolo con effetto rinfrescante. Senza parabeni e petrolati , il gel si applica con un leggero massaggio dal basso verso l'alto, insistendo soprattutto nei punti in cui si avverte maggiore tensione.

Il Gel Aloe Gambe di Planter's è un rimedio ideale per gambe stanche e affaticate, grazie a una speciale formulazione arricchita da principi attivi vegetali che agiscono sulla microcircolazione. Pensato per apportare immediato sollievo in caso di gambe e caviglie doloranti e stanche, il gel lascia una piacevole sensazione di freschezza e migliora la fragilità capillare . In più, grazie alla presenza di Aloe Vera, il prodotto è consigliato anche per contrastare la secchezza cutanea , rendendo la pelle più morbida, idratata e luminosa. Per sfruttare a piendo i suoi benefici, il gel va massaggiato, in una generosa quantità, sulla pelle pulita, sempre dal basso verso l'alto, fino a completo assorbimento.

Puressentiel Crema Freschezza Idratante Circolazione

Infine, da provare subito per lenire la sensazione di stanchezza alle gambe, anche la crema di Puressentiel. La sua formula al 99,5% naturale infatti è pensata per agire sulla circolazione, offrendo un trattamento quotidiano idratante e nutriente ideale per alleviare in modo istantaneo e duraturo la sensazione di gambe pesanti e di caviglie e piedi accaldati. Tra i suoi vantaggi anche la texture che non unge, non appiccica e penetra rapidamente nella pelle. La crema può essere applicata sia la mattina, per un effetto tonico e di freschezza immediata, sia la sera per un effetto rilassante e distensivo.

