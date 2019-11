Creme antismagliature: come sceglierle Le smagliature sono nemiche di molti: non fanno distinzioni tra uomo e donna e possono presentarsi anche quando si è giovani. Si tratta di striature che possono comparire in alcuni punti, come fianchi, glutei, seno, pancia. Sono provocate principalmente da cambi di peso repentini, ad esempio un dimagrimento drastico o una gravidanza. VEDI TUTTE LE OFFERTE SU AMAZON Alla base della comparsa di smagliature, però, c'è una poca elasticità della pelle, motivo per cui, ad esempio, non tutte le donne ne sono vittima durante o dopo la gravidanza, così come non tutti gli uomini che hanno perso molti chili le vedono apparire sul proprio corpo. Grande ausilio per prevenirle e curarle, però, sono senza dubbio le creme antismagliature. Proprio di queste andiamo a parlare oggi, distinguendole per varie tipologie. Creme antismagliature, come agiscono Una crema antismagliature deve agire, per prima cosa, rimuovendo le cellule morte dell'epidermide. Questo è il motivo per cui, spesso, tali prodotti contengono sostanze esfolianti che, rigenerando la pelle in superficie, possano agire in profondità, stimolando collagene ed elastina. Una crema antismagliature di qualità, oltre a rinnovare la pelle dalle cellule morte, deve idratarla a fondo, motivo per cui tra gli ingredienti di tali cosmetici, spesso troviamo acido ialuronico. Molto consigliati dagli esperti, per prevenire le smagliature, soprattutto in gravidanza - quando si evita di utilizzare prodotti con sostanze chimiche all'interno - gli oli naturali e l'aloe vera. Ma andiamo per ordine, scoprendo, passo passo, le migliori creme antismagliature adatte ad ogni situazione