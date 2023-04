Creme Antirughe con Acmella Oleracea Migliori: le più efficaci

Introduzione Una pianta dalla quale si ricava un estratto elisir di giovinezza. L' Acmelia Oleracea vanta proprietà antirughe e rimpolpanti che, da studi condotti da specialisti della Derma Consult, sarebbe in grado di ridurre i segni del tempo sulla pelle fino al 25% in brevissimo tempo. Quest siero portentoso riuscirebbe a spianare le rughe, decontrarre e favorire il rilassamento dei muscoli mimici. Per questo numerosi personaggi dello spettacolo e vip (Kate Middleton Michelle Obama, Madonna, Leonardo Di Caprio, Carla Bruni, ecc) la utilizzerebbero come segreto di bellezza, per cancellare segni di espressione e zampe di gallina, borse e occhiaie.

Acmelia Oleracea: cos'è? L'Acmella oleracea - o semplicemente acmella - è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae (Compositae). Da tempo sono note le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie, ma la scoperta recente è legata all'uso cosmetico: grazie alla sua composizione risulta essere efficace come rimedio contro le rughe d'espressione. L'Acmella oleracea è una pianta originaria dell'America latina, soprattutto Brasile e Perù, dove è conosciuta come jambù, ma è presente anche in India. Raggiunge i 40-60 centimetri di altezza, e i fiori sono dorati e rossi, a dorma di bottone. Cresce molto velocemente, ma è molto sensibile al freddo.