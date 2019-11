Creme anticellulite, quali scegliere La cellulite è un inestetismo della pelle che colpisce soprattutto le donne. Può comparire anche in giovane età e dipende non necessariamente dal peso, ma anche da problemi ormonali, cattiva alimentazione, stile di vita non sano. L'uso di creme anticellulite sicuramente è un aiuto: questi prodotti, infatti, contribuiscono alla cura e alla prevenzione della cellulite se abbinati ad una routine di costanti buone abitudini. VEDI TUTTE LE OFFERTE SU AMAZON

Creme anticellulite, come agiscono Le creme anticellulite sono tra i prodotti di cosmesi più acquistati, per i quali le donne sono anche disposte ad investire molto. Ogni anno sul mercato escono nuovi prodotti, più mirati, più innovativi per aiutare le donne nello sconfiggere questa acerrima nemica delle gambe e dei glutei. Per eliminare il cosiddetto effetto "buccia d'arancia", una buona crema anticellulite deve essere ricca di alcuni principi attivi, in grado di intervenire gradualmente sul problema. Estratti di avocado, mandorle, jojoba, karitè sono ad esempio fondamentali per chi deve combattere tessuti che hanno perso tono; estratti di Ippocastano, Rusco, Edera e Centella per chi ha problemi di circolazione; estratti di alghe, caffeina, tè per chi deve combattere lo spessore dei cosiddetti pannicoli adiposi. E' necessario farsi consigliare, dunque, prima di acquistare una crema anticellulite.