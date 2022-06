Nation of Strong ha sviluppato la crema anticellulite forte Fight Cellulite - la migliore per rapporto qualità-prezzo tra le top seller di Amazon - utilizzando ingredienti naturali come caffeina, carnitina, provitamina B5 e glicerolo. Utilizzando una formula naturale, la crema combina la caffeina con l'estratto di ortica, per un effetto termogenico mirato. Ideale per gambe, cosce, glutei, addominali e braccia, Fight Cellulite combatte culotte de cheval e la cellulite radicata e ostinata. Questo prodotto svolge inoltre un'azione idratante, compattante, elasticizzante e rallenta l'invecchiamento cutaneo. E' senza parabeni, oli minerali e senza test effettuati su animali.

Questa crema stimola la microcircolazione capillare, favorendo il drenaggio dei liquidi e l'eliminazione delle scorie. Con la sua azione caldo-freddo stimola la vasomotilità dei capillari: le zone che presentano la cellulite risulteranno quindi maggiormente ossigenate. La sua texture è leggera, non unge la pelle ed è perfetta per essere massaggiata: infatti anche il movimento delle mani stimola il microcircolo. Dopo l'applicazione si avverte una sensazione di freschezza e leggerezza. Tutti gli elementi attivi di Bionike Defence Body Anticellulite sono di origine naturale: si tratta di zenzero, caffeina, curcuma, spirulina e caprifoglio del Giappone.

Collistar propone una nuova combinazione di attivi per un'efficace azione contro la cellulite. Questa crema, la più venduta in assoluto su Amazon, ha un "effetto freddo" poiché è ispirata alla crioterapia, con una formula che apporta una sensazione di leggerezza alle gambe. Questo prodotto ha anche effetti aromaterapici, mentre gli oli essenziali conferiscono vitalità e benessere. L'effetto lifting potenziato e un mix di alfa-idrossi-acidi vegetali lifta immediatamente la pelle e minimizza le imperfezioni. La sua texture in gel è leggera, fresca e di rapido assorbimento. Per tutti i tipi di pelle.

La cellulite è un inestetismo della pelle che colpisce soprattutto le donne. Può comparire anche in giovane età e dipende non necessariamente dal peso , ma anche da problemi ormonali, cattiva alimentazione , stile di vita non sano. L'uso di creme anticellulite sicuramente è un aiuto: questi prodotti, infatti, contribuiscono alla cura e alla prevenzione della cellulite se abbinati ad una routine di costanti buone abitudini. Provate anche ad utilizzare dei massaggiatori anti cellulite per un effetto ancora più intenso e ad indossare gli appositi pantaloni anticellulite che aiutano a ridurre la buccia d'arancia. Si possono alternativamente provare anche le creme snellenti .

Per eliminare il cosiddetto effetto "buccia d'arancia", una buona crema anticellulite deve essere ricca di alcuni principi attivi, in grado di intervenire gradualmente sul problema. Estratti di avocado, mandorle , jojoba, karitè sono ad esempio fondamentali per chi deve combattere tessuti che hanno perso tono; estratti di Ippocastano, Rusco, Edera e Centella per chi ha problemi di circolazione; estratti di alghe, caffeina, tè per chi deve combattere lo spessore dei cosiddetti pannicoli adiposi. Una crema anticellulite di qualità non sfigura di certo nei cofanetti regalo beauty .

Le creme per combattere la cellulite sono tra i prodotti per benessere e bellezza più acquistati, per i quali le donne sono anche disposte ad investire molto. Ogni anno sul mercato escono nuovi prodotti, più mirati, più innovativi per aiutare le donne nello sconfiggere questa acerrima nemica delle gambe e dei glutei.

Con effetto snellente, oltre che drenante, è invece la crema anticellulite di Pinpoxe . Perfetta per ridurre visibilmente gli inestetismi cutanei, è a base di ingredienti vegetali, senza conservanti, ed è per questo molto delicata sulla pelle. Grazie alla sua funzione modellante, è perfetta da applicare sulle zone critiche come gambe, addome e braccia. Inoltre si assorbe rapidamente ed è facile da applicare. Usata con costanza, la crema è consigliata anche per prevenire la comparsa di nuova cellulite.

Per un trattamento d'urto in grado di contrstare la cellulite, è consigliata anche la crema gel Geomar . Alla base una formulazione speciale che include ingredienti quali caffeina ed estratti di alghe purissime, con azione lipolitica, estratti di salvia e centrella che rinforzano le pareti capillari e oligoelementi del Mar Morto che restituiscono alla pelle luminosità ed elasticità. La crema va applicata sulle zone critiche, anche due volte al giorno nella fase d'urto per almeno 28 giorni.

Efficace anche la crema di Collistar che svolge una doppia azione di trattamento degli inestetismi della cellulite e di rassodamento dei tessuti. Alla base una formula esclusiva che abbina sei diversi tipi di alghe marine integrali, all'acqua termale e a un superconcentrato di principi rassodanti e fitoestratti drenanti. Perfetta per contrastare inestetismi come buccia d'arancia e accumuli localizzati di adipe nelle zone critiche, lascia la pelle subito più tonica e levigata. Facile da applicare, non unge ed è adatta anche per massaggi.

La crema termogenica J. Armor può essere impiegata anche nella zona addominale , per favorire l'eliminazione degli accumuli adiposi su pancia e fianchi. Natualmente la sua azione termogenica è efficace anche su glutei e gambe, come tutte le creme anticellulite. L'applicazione della crema genera calore, l'azione termogenica appunto, permettendo ai principi attivi in essa contenuti di essere assorbiti dalla pelle. Contiene estratti vegetali a base di Ginseng, Alga Rossa, Fucus, Olio di mandorla, Centella e principi attivi: carnitina , elastina, caffeina, fosfatidilcolina provenienti da agricoluta biologica certificata AIAB, mentre non contiene: parabeni, petrolati, glutine , olio di palma. Non lascia la pelle unta ed è di facile assorbimento.

Nissòlia propone invece un trattamento "ultra intensivo" snellente e drenante. Questa crema è arricchita con estratti di genziana, portulaca, crisantemo, lecitina di soia , peperoncino, poria, liquirizia, berretto capaci di stimolare e favorire il microcircolo. Al fine di ottenere anche un effetto antiossidante e lenitivo è stata aggiunta anche la Vitamina E. Per permettere l'ideale assorbimento del trattamento anticellulite, la crema è provvista di un rullo che aiuta a far penetrare in profondità i preziosi principi attivi in essa contenuti.

Molto valida è certamente la crema Guam, nome assai conosciuto quando si parla di anticellulite. E' un trattamento drenante specifico per gambe e glutei in formato crema. La formulazione comprende alghe marine e polisaccaridi dinannochloropsis oculata, in pratica è un autentico concentrato di attivi naturali delle alghe marine che, assieme ad altri ingredienti dotati di proprietà drenanti, hanno un'azione drenante sulle zone in cui generalmente i liquidi tendono ad accumularsi.

Per chi è alla ricerca di un trattamento drenante , che combatta la cellulite e che aiuti ad eliminare tutti i liquidi in eccesso, le case di cosmetica non deludono, proponendo tanti prodotti di qualità, efficaci se abbinati ad uno stile di vita sano.

Creme anticellulite naturali

Alcune creme anticellulite sono veri e propri farmaci o, comunque, contengono prodotti chimici, motivo per cui alcune donne - soprattutto se incinte - non possono utilizzarle. Esistono, però, anche dei prodotti al 100% naturali che contribuiscono a combattere la cellulite. Provate anche i prodotti corpo a base di Vitamina C.

I fanghi d'alga Guam sono un vero e proprio trattamento ad urto per la cellulite. La loro applicazione attenta e costante consente di veder calare il girocoscia e di drenare i liquidi in eccesso. Si tratta di un prodotto naturale, nel senso che non contiene né coloranti né conservanti, mentre è ricco di proprietà derivanti dalle alghe marine. Ma come è possibile che le alghe mantengano intatte le loro proprietà, malgrado la lavorazione? Perché viene impiegato un procedimento per la raccolta e l'essiccazione che si chiama "eba" che mantiene efficace il plasma delle alghe marine. I fanghi si applicano con le consuete modalità: un tempo di posa di 45 minuti con la zona interessata avvolta nel cellophane e quindi il risciacquo.

Molto interessante il trattamento-crema al veleno d'ape che si può usare su cosce, pancia, fianchi e glutei. Il veleno d'ape è abbinato con caffeina e guaranà per ottenere l'azione drenante necessaria. Inoltre, questa crema è arricchita con acido jaluronico e Vitamine E che idratano e combattono l'ossidazione dei tessuti. E' facile e veloce da applicare e si consiglia di stenderla sulla pelle dopo la doccia.

Ecco alcuni esempi:

Per approfondire:

Olio Intensivo Anti cellulite B.O.T.

Per contrstare la cellulite un prodotto naturale efficace è l'olio Intensivo di B.O.T. Pensato per penetrare in profondità nella pelle, combatte il grasso in eccesso, soprattutto nelle zone critiche. Alla base una formulazione 100% naturale che include olio di mandorle, olio di sesamo, olio di soia, limone, olio di rosmarino, olio essenziale di limone e ginepro. Ogni componente utilizzato in questo olio anti cellulite svolge infatti un ruolo fondamentale per aiutare il processo di rassodamento.

Olio anticellulite Bioniva

Pensato per contrastare gli inestetismi della cellulite, specie su cosce, glutei e addome, l'olio di Bioniva vanta anche un effetto idratante. Delicato e caratterizzato da un gradevole profumo di agrumi, è a base di ingredienti naturali come l'olio di Argan, l'olio di Eucalipto, l'olio di semi d'uva, l'olio di limone e di pompelmo, che lavorano insieme per contrastare il tessuto adiposo. Gli oli essenziali inoltre aiutano ad eliminare le tossine, stimolano la circolazione sanguigna e favoriscono un senso di benessere generale. Oltre a lasciare la pelle più luminosa e più sana, è indicato per il trattamento delle smagliature anche in gravidanza.

Di seguito altre creme anticellulite: