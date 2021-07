Creme Anticellulite Effetto Freddo

“Freddo” Anticellulite: Creme Effetto Ghiaccio In estate, quando le temperature iniziano a salire, i trattamenti che rinfrescano rappresentano praticamente la scelta d'elezione per continuare a contrastare cuscinetti e pelle a buccia d'arancia. Il caldo non deve essere, infatti, una scusa per trascurare la cellulite: non solo nel periodo estivo la problematica rimane, ma rischia di peggiorare, considerato che, complici le giornate afose, si tende a fare meno movimento e la circolazione ne risente. I cosmetici anticellulite ad effetto freddo possono agire sugli inestetismi della cellulite, migliorando l'idratazione e l'elasticità della cute, soprattutto se associati ad un massaggio drenante, che stimola il microcircolo linfatico, aiutando il corpo a liberarsi da scorie e liquidi in eccesso. Anche nei giorni più afosi, le formule anticellulite rinfrescanti donano un piacere immediato e un benessere prolungato, contribuendo a non cedere alla tentazione di abbandonare i trattamenti destinati a contrastare cuscinetti e pelle e buccia d'arancia.

Cellulite: identikit del problema La cellulite è una patologia, il cui nome scientifico è "panniculopatia edematosa fibrosclerotica". Questo termine definisce uno stato infiammatorio del tessuto adiposo sottocutaneo (pannicolo adiposo) che comporta: L'aumento del numero e del volume delle cellule adipose ;

; L'organizzazione del tessuto connettivo di sostegno in fasci fibrotici, che lascia trasparire il tipico aspetto a "buccia d'arancia" della pelle. Ad instaurare la cellulite partecipano molteplici fattori, a partire dal cattivo funzionamento del microcircolo venoso e linfatico. Questa situazione, senza un intervento tempestivo, tende a peggiorare con un'evoluzione lenta e progressiva. Si viene ad instaurare, infatti, un circuito vizioso: la degenerazione della microcircolazione del tessuto adiposo determina un maggior ristagno di liquidi, con aggravamento dello stato infiammatorio e peggioramento della cellulite.

Creme Anticellulite Effetto Freddo: Come Agiscono Gli anticellulite effetto ghiaccio contengono una serie di piante ed elementi fitoterapici che contribuiscono a questa sensazione di freschezza – dal Rusco alla Centella, dal Mirtillo all'Edera - che: Tonificano le pareti dei capillari ;

; Riattivano il microcircolo ;

; Favoriscono l'eliminazione di liquidi. Le formule rinfrescanti anticellulite contengono sostanze vegetali, come il mentolo (componente attivo dell'olio essenziale di Menta piperita), in grado di dare sollievo immediato e decongestionare, esercitando un gradevole effetto tonificante. Al contempo, il massaggio con cui sono applicati contribuisce ad eliminare più facilmente i liquidi ristagnanti, favorendone il drenaggio, e facilitando l'azione degli ingredienti funzionali a livello cutaneo, come: Caffeina, Alghe, Ananas, Tè e Guaranà che attivano il rilascio dei grassi di deposito;

che attivano il rilascio dei grassi di deposito; Centella asiatica, Tarassaco, Rusco, Betulla e Fucus che proteggono il microcircolo ed aumentano la diuresi.

Anticellulite: Perché Scegliere le Formule Ghiaccio? I cosmetici anticellulite ad effetto freddo sono formule che rinfrescano e donano un effetto tonificante e rinvigorente. Il loro utilizzo è ideale soprattutto nei mesi estivi o per coloro che non apprezzano i trattamenti termogenici. Tra quest'ultimi rientrano le cosiddette creme anticellulite ad "effetto caldo", che riscaldano per la presenza di attivi, come la capsaicina, capaci di produrre una vasodilatazione (in altre parole, richiamano sangue verso la superficie cutanea). Senza trascurare il fatto che, in estate, mettere la crema anticellulite può essere fastidioso, soprattutto per l'afa e l'umidità che rendono la pelle appiccicosa. Nel pieno dell'estate, il freddo è un alleato perché aiuta a riattivare la microcircolazione cutanea e promuovono un'azione stimolante e defaticante. Inoltre, la freschezza che segue l'applicazione delle creme ad effetto ghiaccio induce una sensazione corporale molto piacevole e confortevole che non ostacola la continuità del trattamento e l'impegno contro la cellulite. Un errore da non commettere Non applicare la crema anticellulite effetto freddo quando si prevede l'esposizione al sole, neppure sotto il solare, per proteggere i capillari Duo Crema AntiCellulite Effetto Freddo Guam propone un trattamento anticellulite in crema effetto freddo con principi attivi di origine naturale. Nell'INCI troviamo le alghe rosse Gelidium cartilagineum che aiutano a combattere gli accumuli di adiposità e gli inestetismi della cellulite. La presenza del mentolo unito all'oryza sativa contribuisce a dare il desiderato effetto freddo a questo prodotto. Completa la formulazione l'acqua di sorgente marina di Noirmoutier. Questo trattamento anticellulite effetto freddo va applicato e quindi massaggiato fino al totale assorbimento. Duo Crema AntiCellulite Effetto Freddo 200 ml da € 24,90 € 29,90 -17% Vedi l'offerta Alkemilla Crema ICE Anticellulite 90/60/90 Questa crema anticellulite effetto freddo, proposta dal brand BIO Alkemilla, è ideale per le pelli sensibili e per chi ha problemi di fragilità capillare. Nell'INCI sono presenti il mentolo, l'eucalipto e la menta piperita, che contribuiscono a dare una sensazione di freschezza. La formulazione comprende anche la caffeina che ha potenzialità lipolitiche e termogeniche, mentre l'aggiunta di olio di Mandorle dolci e Sesamo, burro di Cacao ed estratto di Aloe aiuta a dare alla pelle un aspetto disteso e compatto. Alkemilla Crema ICE Anticellulite 90/60/90 - 200 ml da € 19,50 Vedi l'offerta