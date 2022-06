Creme Anticellulite Effetto Freddo

“Freddo” Anticellulite: Creme Effetto Ghiaccio In estate, quando le temperature iniziano a salire, i trattamenti che rinfrescano rappresentano praticamente la scelta d'elezione per continuare a contrastare cuscinetti e pelle a buccia d'arancia. Il caldo non deve essere, infatti, una scusa per trascurare la cellulite: non solo nel periodo estivo la problematica rimane, ma rischia di peggiorare, considerato che, complici le giornate afose, si tende a fare meno movimento e la circolazione ne risente. I cosmetici anticellulite ad effetto freddo possono agire sugli inestetismi della cellulite, migliorando l'idratazione e l'elasticità della cute, soprattutto se associati ad un massaggio drenante, che stimola il microcircolo linfatico, aiutando il corpo a liberarsi da scorie e liquidi in eccesso. Anche nei giorni più afosi, le formule anticellulite rinfrescanti donano un piacere immediato e un benessere prolungato, contribuendo a non cedere alla tentazione di abbandonare i trattamenti destinati a contrastare cuscinetti e pelle e buccia d'arancia.

Cellulite: identikit del problema La cellulite è una patologia, il cui nome scientifico è "panniculopatia edematosa fibrosclerotica". Questo termine definisce uno stato infiammatorio del tessuto adiposo sottocutaneo (pannicolo adiposo) che comporta: L'aumento del numero e del volume delle cellule adipose ;

; L'organizzazione del tessuto connettivo di sostegno in fasci fibrotici, che lascia trasparire il tipico aspetto a "buccia d'arancia" della pelle. Ad instaurare la cellulite partecipano molteplici fattori, a partire dal cattivo funzionamento del microcircolo venoso e linfatico. Questa situazione, senza un intervento tempestivo, tende a peggiorare con un'evoluzione lenta e progressiva. Si viene ad instaurare, infatti, un circuito vizioso: la degenerazione della microcircolazione del tessuto adiposo determina un maggior ristagno di liquidi, con aggravamento dello stato infiammatorio e peggioramento della cellulite.

Creme Anticellulite Effetto Freddo: Come Agiscono Gli anticellulite effetto ghiaccio contengono una serie di piante ed elementi fitoterapici che contribuiscono a questa sensazione di freschezza – dal Rusco alla Centella, dal Mirtillo all'Edera - che: Tonificano le pareti dei capillari ;

; Riattivano il microcircolo ;

; Favoriscono l'eliminazione di liquidi. Le formule rinfrescanti anticellulite contengono sostanze vegetali, come il mentolo (componente attivo dell'olio essenziale di Menta piperita), in grado di dare sollievo immediato e decongestionare, esercitando un gradevole effetto tonificante. Al contempo, il massaggio con cui sono applicati contribuisce ad eliminare più facilmente i liquidi ristagnanti, favorendone il drenaggio, e facilitando l'azione degli ingredienti funzionali a livello cutaneo, come: Caffeina, Alghe, Ananas, Tè e Guaranà che attivano il rilascio dei grassi di deposito;

che attivano il rilascio dei grassi di deposito; Centella asiatica, Tarassaco, Rusco, Betulla e Fucus che proteggono il microcircolo ed aumentano la diuresi.