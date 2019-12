Per intervenire in aiuto della pelle che scarseggia di collagene e, dunque, di vigore ed elasticità, serve una buona crema a base di questa sostanza. Vi suggeriamo una serie di creme e sieri al collagene da acquistare anche online:

Il viso (insieme al collo) è, senza dubbio, la parte del corpo maggiormente colpita dalle rughe. I segni dell'età non tardano a presentarsi sul viso di donne e uomini, per questo applicare regolarmente una buona crema a base di collagene può essere di ausilio. Insieme all'acido ialuronico, questa sostanza provvederà a donare elasticità alla pelle, tardando la comparsa delle rughe. Alcune di queste sono tra i prodotti di benessere e bellezza migliori dell'inverno 2020 .

Se pensate che le creme al collagene siano utili soltanto per viso e collo, vi sbagliate. Regalare elasticità e giovinezza a tutto il corpo con un prodotto a base di questa preziosa sostanza, infatti, è assolutamente una sana abitudine. Con il passare del tempo, infatti, anche la pelle di gambe, glutei, pancia perde vigore e tono - lo sappiamo bene - e il collagene può dare benefici anche in queste zone.

Come vi abbiamo anticipato, il collagene - insieme all'acido ialuronico - è la sostanza alleata di donne e uomini per combattere la comparsa delle rughe. Ridonando elasticità e tono alla pelle, le creme a base di collagene mantengono l'epidermide idratata, sana e giovane a lungo.

Rigenerando la pelle, il collagene è un toccasana anche per chi vuole eliminare cicatrici da viso, collo, corpo. Esistono tanti prodotti creati ad hoc per intervenire su questi segni provocati da una ferita, da un incidente o da un intervento. Di seguito una selezione di creme e sieri al collagene per le cicatrici:

Collagene puro

Il collagene può essere assunto anche per bocca, sotto forma di integratore alimentare. Questa preziosa proteina alleata della pelle, viene proposta in forma idrolizzata, in modo da favorirne l'assorbimento intestinale. Tale procedimento permette di assumere collagene puro per bocca, con molteplici benefici per ossa e pelle.

Di seguito alcuni integratori alimentari di collagene puro:

