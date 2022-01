Crema al collagene, come sceglierla La crema al collagene è sempre più apprezzata dalle donne (e non solo). Il collagene è una sostanza natulmente insita nei tessuti connettivi della pelle, una sostanza che contribuisce a mantenere la pelle elastica, liscia, giovane, bella. A produrre il collagene sono delle piccole cellule chiamate fibroblasti, la cui attività, però, con il passare dell'età, rallenta. Già oltrepassati i 30 anni viene prodotto minor collagene ed è dopo i 50 anni che l'assenza di questa sostanza si fa palesemente notare. Possono aggravare la situazione cattive abitudini, quali il fumo o agenti atmosferici e ambientali, quali raggi UV e smog. Per intervenire in aiuto della pelle che scarseggia di collagene e, dunque, di vigore ed elasticità, serve una buona crema a base di questa sostanza che, infatti, è spesso uno degli ingredienti principali di altri prodotti contro l'invecchiamento, come il siero antirughe.

Crema al collagene per il viso Il viso (insieme al collo) è, senza dubbio, la parte del corpo maggiormente colpita dalle rughe. I segni dell'età non tardano a presentarsi sul viso di donne e uomini, per questo applicare regolarmente una buona crema a base di collagene può essere di ausilio. Insieme all'acido ialuronico, questa sostanza provvederà a donare elasticità alla pelle, tardando la comparsa delle rughe.

Crema al collagene per il corpo Se pensate che le creme al collagene siano utili soltanto per viso e collo, vi sbagliate. Regalare elasticità e giovinezza a tutto il corpo con un prodotto a base di questa preziosa sostanza, infatti, è assolutamente una sana abitudine. Con il passare del tempo, infatti, anche la pelle di gambe, glutei, pancia perde vigore e tono - lo sappiamo bene - e il collagene può dare benefici anche in queste zone.

Crema collagene per le rughe Come vi abbiamo anticipato, il collagene - insieme all'acido ialuronico - è la sostanza alleata di donne e uomini per combattere la comparsa delle rughe. Ridonando elasticità e tono alla pelle, le creme a base di collagene mantengono l'epidermide idratata, sana e giovane a lungo. Potete abbinare la crema al collagene con una delle maschere per il viso ad azione antiage, oppure con un prodotto per il viso a base di vitamina C.

Collagene per le cicatrici Rigenerando la pelle, il collagene è un toccasana anche per chi vuole eliminare cicatrici da viso, collo, corpo. Esistono tanti prodotti creati ad hoc per intervenire su questi segni provocati da una ferita, da un incidente o da un intervento.