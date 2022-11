Crema Viso in Menopausa: come prendersi cura della pelle e quale scegliere

Menopausa: impatto sulla pelle del viso Pelle del viso in menopausa: come cambia la pelle e perché Sentiamo molto parlare dei fastidiosi disturbi associati alla menopausa: vampate di calore, calo della libido, sudorazioni, tachicardia, insonnia, aumento del peso corporeo, gonfiore addominale ecc. Queste manifestazioni sono dovute soprattutto alla diminuzione dei livelli degli ormoni sessuali femminili, estrogeni in particolare. Ma cosa comporta questo cambiamento per la pelle? Gli estrogeni svolgono un ruolo chiave nella produzione di collagene, nell'elasticità, nello spessore e nei livelli di umidità della pelle, nonché nella vascolarizzazione; quando se ne producono di meno, la superficie cutanea cambia sia dal punto di vista strutturale che da quello funzionale: La pelle diventa più sottile e perde progressivamente l'idratazione e la sua funzione barriera;

Il ricambio cellulare è più lento, così come rallentano i processi di riparazione;

Il collagene e l'elastina - fibre che garantiscono elasticità e compattezza alla matrice di sostegno del derma - si allentano e diminuiscono in maniera graduale. In altre parole, la menopausa si traduce in una pelle del viso più secca, segnata, sottile, spenta e meno tonica. Per contrastare gli effetti della menopausa è importante non aspettare ad agire: gli estrogeni iniziano a diminuire durante la perimenopausa, cioè il periodo di circa 4-10 anni che precede la cessazione delle mestruazioni, che può iniziare già da metà dei 40 anni di età per alcune donne. I livelli di estrogeni continuano la loro traiettoria verso il basso fino a quando non si raggiunge la menopausa, cioè quando non si hanno le mestruazioni per almeno 12 mesi consecutivi. Pur essendo fisiologicamente inevitabile, l'impatto della menopausa sulla pelle può essere limitato adattando la propria skin care routine tenendo in considerazione che: I cambiamenti a livello cutaneo tendono a subentrare progressivamente, ma possono verificarsi in modo irregolare, provocando modifiche della pelle non sempre prevedibili. Ad esempio, se da un lato possono manifestarsi delle eruzioni cutanee "simil-adolescenziali", dall'altro possono enfatizzarsi i segni dell'invecchiamento cutaneo, come un'estrema secchezza.

Essendo questo processo molto graduale, permette di intervenire su più fronti prodotti cosmetici specifici, appositamente formulate con l'obiettivo di donare luminosità, appianare le rughe e migliorare il tono della pelle.

Fattori da considerare Cosa influenza il cambiamento della pelle in menopausa? Come anticipato, la menopausa comporta una serie di modificazioni che diminuiscono progressivamente lo spessore, il tono, l'elasticità e l'uniformità cromatica. Questi cambiamenti dipendono in gran parte dalle variazioni ormonali che accelerano l'invecchiamento cutaneo (risultato fisiologico di una lenta degenerazione dei tessuti) e rendono più evidenti i segni visibili dell'età. Il ruolo principale è giocato dagli estrogeni che, con l'avvento della menopausa, calano piuttosto velocemente predisponendo agli effetti dannosi dello stress ossidativo a livello cellulare. Brevemente, ricordiamo che lo stress ossidativo è quella condizione che si viene a stabilire per lo squilibrio tra la formazione endogena di radicali liberi (in menopausa, aumentano per la riduzione degli estrogeni) e la corrispondente neutralizzazione delle difese antiossidanti naturali. Allo stesso tempo, calo di estrogeni significa sintesi rallentata di elastina, collagene e acido ialuronico: ecco spiegato perché la pelle perde tono e compattezza e le rughe si accentuano. A concorrere all'invecchiamento cutaneo associato alla menopausa, poi, vi sono la diminuzione della sintesi di DHEA (deidroepiandrosterone, precursore di estrogeni, noto anche come ormone della giovinezza) e l'aumento della secrezione di cortisolo (ormone dello stress), che amplifica l'alterazione della barriera cutanea e riduce le naturali funzioni di difesa, diminuendo la sintesi del collagene. Oltre alle variazioni ormonali e all'invecchiamento cronologico, la pelle del viso in menopausa è soggetta a cambiamenti estetici anche per la combinazione di fattori legati allo stile di vita e all'ambiente, quali: esposizione ai raggi UV, inquinamento e consumo di tabacco. Questi possono contribuire ad un'intensificazione degli effetti dello stress ossidativo, determinando, quale conseguenza, la comparsa di rughe più profonde e macchie cutanee.