È per questa ragione che la crema viso idratante è a dir poco essenziale e va sempre inclusa nella nostra routine di skincare: sono tanti i fattori, sia interni che esterni, che provocano la disidratazione dell' epidermide , rendendola secca, e l'applicazione di questa tipologia di cosmetico aiuta sensibilmente. Adesso cercheremo di andare più a fondo su come usare la crema idratante e quando applicarla.

Per riuscire a mantenere luminosa e in salute la nostra pelle è fondamentale assicurarsi che mantenga i corretti livelli di umidità . L'acqua presente nel tessuto cutaneo , infatti, permette che l'aspetto della cute sia compatto e rallenta la comparsa (o il peggioramento) dei segni del tempo.

Cos'è la crema viso idratante?

Iniziamo specificando cos'è una crema idratante: si tratta di un prodotto cosmetico che viene specificamente creato per essere applicato sulla pelle del viso allo scopo, come abbiamo già accennato, di favorirne l'idratazione. La sua storia è lunghissima, perché già nell'antichità venivano usate misture emollienti a base di cera d'api o vasellina per creare una sorta di barriera in grado di preservare le quantità idriche presenti nella pelle.

Nel corso degli anni (anzi, dei secoli) le formulazioni sono andate via via affinandosi, procedendo di pari passo con ricerche finalizzate ad attestarne l'impatto benefico sulla pelle. Per esempio, studi come The Role of Moisturizers in Addressing Various Kinds of Dermatitis o Efficacy of a moisturizing cream and facial mask for alleviating skin problems hanno confermato che la sua applicazione quotidiana aiuta anche a minimizzare o contrastare problemi dermatologici.

Chiaramente, per usarla al meglio occorre scegliere la tipologia più adatta alle esigenze specifiche della pelle e imparare ad applicarla non soltanto una volta e a caso, ma in due precisi momenti della giornata e con costanza.