L'acido ialuronico. Se, fino a qualche tempo fa, in tanti storcevano ancora la bocca al sentirne parlare, oggi è per tutti una certezza quando si parla di bellezza. Questo componente, sempre più utilizzato in cosmetica anti-aging e make up, infatti, è ritenuto un toccasana per restiruire elasticità e luminosità alla pelle.

Crema viso all'acido ialuronico: a cosa serve

Una buona crema viso all'acido ialuronico ha il pregio di restituire vitalità, elasticità, luminosità alla pelle. L'acido ialuronico è noto per il suo effetto idratante che, trattenendo le molecole d'acqua, regala nuova lucentezza e ringiovanisce l'epidermide. Per queste ragioni, le creme viso all'acido ialuronico sono particolarmente consigliate a donne non più giovanissime. Già dai 30 anni in poi, l'uso di un prodotto a base di questo componente può rivelarsi un grande aiuto per combattere i segni dell'età.

Cos'è l'acido ialuronico

L'acido ialuronico è un componente fondamentale dei tessuti connettivi dell'uomo, appartiene al gruppo dei glicosamminoglicani e ha lo scopo di proteggere i tessuti e di idratarli. Con l'avanzare dell'età, però, l'acido ialuronico si riduce e, per questo, molte creme anti-età vengono realizzate a base di acido ialuronico. Ma andiamo a vedere nello specifico alcuni prodotti di qualità che vale la pena comprare per rendere la pelle del viso elastica e giovane a lungo, disponibili anche su Amazon:

Siero viso all'acido ialuronico

Satin Naturel propone una linea di prodotti a base di acido ialuronico concentrato biologico, per il viso. Tra questi vi presentiamo il siero anti-età. Un prodotto basato su studi scientifici, caratterizzato da un quadruplice effetto antietà, che agisce grazie alla combinazione di acido ialuronico a basso, medio e alto peso molecolare con l'ingrediente attivo N-acetilglucosammina. Il prodotto è confezionato in un flacone di speciale vetro viola che protegge gli ingredienti dalla luce, preservando la ricca combinazione di nutrienti, assicurando maggiore efficacia e una scadenza più lunga.

Crema Viso Antirughe all'acido ialuronico

L'Oréal Paris Revitalift Laser X3, è una crema molto amata dalle donne, in grado di correggere le rughe, ridensificare e rimodellare la pelle del viso. La concentrazione di Pro-Xylane al 3%, contenuta da questa crema, inoltre, stimola la produzione di componenti naturali della pelle, rinforza le fibre di sostegno e rimpolpa il viso. Gia in una settimana, questa crema viso all'acido ialuronico promette di dare i primi significativi miglioramenti.

Crema viso all'acido ialuronico Eucerin

La crema anti-età Eucerin a base di acido ialuronico, è un trattamento giorno per pelli secche, in grado di riempire dall'interno anche le rughe più profonde. Un prodotto che agisce sull'origine delle rughe sottili e che, grazie alla saponina, ingrediente bio-attivo contenuto nella formulazione, stimola la produzione di acido ialuronico da parte delle cellule degli strati del derma dove hanno origine le rughe più profonde.

