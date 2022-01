L'acido ialuronico. Se, fino a qualche tempo fa, in tanti storcevano ancora la bocca al sentirne parlare, oggi è per tutti una certezza quando si parla di bellezza. Questo componente, sempre più utilizzato in cosmetica anti-aging e make up, infatti, è ritenuto un toccasana per restiruire elasticità e luminosità alla pelle.

Crema viso all'acido ialuronico: a cosa serve

Una buona crema viso all'acido ialuronico ha il pregio di restituire vitalità, elasticità, luminosità alla pelle. L'acido ialuronico è noto per il suo effetto idratante che, trattenendo le molecole d'acqua, regala nuova lucentezza e ringiovanisce l'epidermide. Per queste ragioni, le creme viso all'acido ialuronico sono particolarmente consigliate a donne non più giovanissime. Già dai 30 anni in poi, l'uso di un prodotto a base di questo componente può rivelarsi un grande aiuto per combattere i segni dell'età.

Cos'è l'acido ialuronico

L'acido ialuronico è un componente fondamentale dei tessuti connettivi dell'uomo, appartiene al gruppo dei glicosamminoglicani e ha lo scopo di proteggere i tessuti e di idratarli. Con l'avanzare dell'età, però, l'acido ialuronico si riduce e, per questo, molte creme anti-età vengono realizzate a base di acido ialuronico, così come molti sieri antirughe. Ma andiamo a vedere nello specifico alcuni prodotti di qualità che vale la pena comprare per rendere la pelle del viso elastica e giovane a lungo.