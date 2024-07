In linea generale, controlla sempre la confezione del prodotto e assicurati che possa essere applicato sopra al trucco. Molti spray, infatti, presentano la dicitura "overmakeup" e sono pensati non solo per proteggere la pelle , ma anche per garantire la tenuta dei fondotinta, ombretti e liner in matita o liquidi.

Non solo: lo spray solare di qualità è pensato per assorbirsi in fretta, non lasciare l'effetto lucido e non sbavare il trucco , neanche quello sugli occhi.

La protezione solare in spray o "mist" solare è perfetta per le giornate sotto il sole, anche quando si è truccate. Non solo la formula spray ha le stesse caratteristiche e gli stessi filtri protettivi della crema, ma è pensata per essere nebulizzata sul viso , rinfrescandolo e ripristinando la barriera necessaria per evitare i danni provocati dal sole.

La crema solare, per esempio, è perfetta da applicare sotto al trucco , specialmente se la sua formulazione è di qualità e non appiccicosa. Una volta applicato il fondotinta, però, se si mette un po' di crema sopra si rischia di creare un effetto "pastone" , andando a compromettere la copertura e in generale l'aspetto complessivo del make-up.

Posso mettere lo stick solare labbra sul rossetto?

Lo stick solare è particolarmente indicato per le labbra e le zone delicate, come il contorno occhi, ma dovrebbe essere applicato prima del rossetto. In particolare, gli stick solari labbra ad alta protezione (meglio scegliere sempre un SPF 50) e di buona qualità lasciano un finish trasparente e non grasso, ideale per l'applicazione del rossetto.

Se ci si trova sotto al sole per diverse ore, come per esempio quando si è al mare, è importante riapplicare ciclicamente entrambi i prodotti (circa ogni 2 ore, come avviene per la crema solare in generale): prima lo stick solare, poi il rossetto.

Se l'effetto finale non piace, o non risulta particolarmente uniforme, si può invece optare per uno stick solare pigmentato, specifico per labbra, il quale assicurerà una colorazione piacevole e tutta la protezione necessaria.